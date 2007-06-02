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۱۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

"کالون و قیام کاستلیون" در چهارسو اجرا می‌شود

نمایش "کالون و قیام کاستلیون" نوشته حمیدرضا نعیمی به کارگردانی آرش دادگر از 16 خردادماه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد این نمایش پیش از این در بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در تالار مولوی روی صحنه رفت و با استقبال علاقمندان تئاتر رو به رو شد.

داستان نمایش "کالون و قیام کاستلیون" درباره ژان کلون، رهبر مذهبی فرقه پروتستان‌های ژنو است که میشل سروه را به خاطر داشتن اختلاف نظر مذهبی، دستگیر و محاکمه می‌کند. میشل از سباستین کاستلیون یکی دیگر از اندیشمندان آزاده که کالون او را از تدریس در دانشگاه و نوشتن کتاب منع کرده، می‌خواهد در دادگاه وکالت او را بپذیرد. سباستین از پذیرفتن وکالت او امتناع می‌کند و ...

در نمایش"کالون و قیام کاستلیون" کامبیز امینی، فرید قبادی، خسرو شهراد، حمیدرضا نعیمی، یعقوب صباحی، بهناز نازی، مسعود رحیم‌پور، افشین ارجمند، بهروز کاظمی، عمار آشوری، سهراب رستمی و آرش دادگر بازی می‌کنند. این نمایش هر روز جز شنبه‌ها ساعت 30/19 پذیرای علاقمندان تئاتر است.

کد مطلب 496235

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