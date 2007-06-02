به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد این نمایش پیش از این در بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در تالار مولوی روی صحنه رفت و با استقبال علاقمندان تئاتر رو به رو شد.

داستان نمایش "کالون و قیام کاستلیون" درباره ژان کلون، رهبر مذهبی فرقه پروتستان‌های ژنو است که میشل سروه را به خاطر داشتن اختلاف نظر مذهبی، دستگیر و محاکمه می‌کند. میشل از سباستین کاستلیون یکی دیگر از اندیشمندان آزاده که کالون او را از تدریس در دانشگاه و نوشتن کتاب منع کرده، می‌خواهد در دادگاه وکالت او را بپذیرد. سباستین از پذیرفتن وکالت او امتناع می‌کند و ...

در نمایش"کالون و قیام کاستلیون" کامبیز امینی، فرید قبادی، خسرو شهراد، حمیدرضا نعیمی، یعقوب صباحی، بهناز نازی، مسعود رحیم‌پور، افشین ارجمند، بهروز کاظمی، عمار آشوری، سهراب رستمی و آرش دادگر بازی می‌کنند. این نمایش هر روز جز شنبه‌ها ساعت 30/19 پذیرای علاقمندان تئاتر است.