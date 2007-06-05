فعالیت های فرهنگی و هنری خراسان جنوبی قانونمند می شوند

محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، حمایت ، نظارت و هدایت بر بخش فرهنگ و هنر را از جمله اولویت های حوزه فرهنگ و هنر اداره کل ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در سال جاری عنوان نمود و افزود : سعی می کنیم ، تمامی حوزه ‌ها اعم از نشریات و روزنامه‌ها، کانون‌های تبلیغاتی و چاپخانه‌ها را بیش از پیش مورد ارزیابی و نظارت قرار دهیم .

به گفته وی به دلیل جدید التاسیس بودن خراسان جنوبی ، بعد نظارتی بر بخش فرهنگ و هنر این استان ضعیف بوده که سعی می شود با بازرسی های مستمر و هماهنگی با دستگاه های متولی امور فرهنگی، بعد نظارتی قوی تر شود .

معاون فرهنگی هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بر نهادینه کردن اجرای قانون در امور فرهنگی تاکید کرد و اظهار داشت : اطلاع رسانی به موقع به افراد حقیقی و حقوقی ، آگاه کردن آنها از حقوق قانونی و پیگیری امور فرهنگی بر حسب قانون را از جمله وظایف ارشاد اسلامی است .

وی خاطر نشان کرد : در راستای کمک به رفع تصدی گری دولت و تحقق این امر، کلیه برنامه های اجرایی حوزه فرهنگ و هنر به بخش خصوصی واگذار می شود.

جعفری تاکید کرد : نظارت بر توزیع ویژه ‌نامه های همراه روزنامه در سال جاری دقیق ‌تر انجام می ‌شود.

وی در خصوص کانون های مساجد اظهار داشت : در حال حاضر بیش از 65 کانون در مساجد استان و جود دارد که رشد کمی این کانون ها قابل تقدیر است.

به گفته وی، در سال جدید، تعداد کانون های مساجد افزایش نمی یابد و توسعه کمی این کانون ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.