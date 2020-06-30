۷۰ درصد خسارت کشاورزان سیل زده گلستانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس در سی و نهمین جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از سیل گلستان، اظهارکرد: عملیات ساخت هفت هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی پایان یافته و تعداد ۲۸۴ واحد مسکونی دیگر هم تا پایان شهریور ماه تحویل خواهد شد.

حق شناس ادامه داد: با اتمام ساخت واحدهای مسکونی، در تیرماه جاری جشن پایان بازسازی و نوسازی منطق سیل زده را برگزار خواهد شد.

وی افزود: ۷۰ درصد خسارات وارده شده به کشاورزان پرداخت شده و باقی مبالغ خسارت دیدگان به محض ابلاغ پرداخت خواهد شد.

استاندار گلستان یادآور شد: تاکنون ۳۳۰ کیلومتر از رودخانه های استان که نیازمند لایروبی هستند با همکاری آب منطقه ای اجرا شده و تا پایان مرداد تلاش می کنیم این رقم به ۴۰۰ کیلومتر برسد.

حق شناس بیان کرد: اگرچه هزار کیلومتر از رودخانه های استان نیازمند لایروبی بوده اما لایروبی های صورت گرفته بیشتر در محل هایی مستعد سیل بود.

وی اضافه کرد: در زمینه مسکن محرومان سه هزار واحد مسکونی در سطح ۷۴۲ روستا در حال اجراست و تلاش می کنیم تا دهه فجر این واحدهای مسکونی را تحویل دهیم.

لازم به ذکر است در این جلسه تعدادی از مدیران دستگاه هایی و فرمانداران استان گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارایه کردند و به بیان دغدغه های خود در زمینه بازسازی و نوسازی پرداختند.