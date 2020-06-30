به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی عصر امروز سهشنبه در نشست با فعالان بخش کشاورزی که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، در خصوص انتخاب عضویتش در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بخش عظیمی از استان کرمانشاه درگیر مسئله کشاورزی است، حتی حوزه بازرگانی ما از این حوزه تغذیه میشود اما عمدهای از مشکلات سالها در این حوزه انباشته شده است و بنده ترجیح دادم در این کمیسیون فعالیت کنم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: در این راه به دنبال این نیستم که فقط یک کارگروه در استان تشکیل دهم و پس از آن پیگیر نباشم تا مسائل به دست فراموشی سپرده شود، کما اینکه در دورههای قبل نمایندگانی بودند که ابتدا کاری را شروع کردند و گروهی را تشکیل دادند و در ادامه راه کار را رها کردند.
وی افزود: همانطور که روز گذشته در حاشیه بازدید از روستاهای سرفیروزآباد خطاب به مدیران عنوان کردم هر مدیری که پیگیر کار نباشد و کارها را به نتیجه نرساند باید کنارهگیری کند.
رشیدی خاطرنشان کرد: ما آمدهایم که برای مردم کار کنیم نه اینکه مردم را سر کار بگذاریم؛ نه مجلس جای شوآف است نه استان، آنقدر صحبتهای تبلیغی به جای کارهای عملیاتی زدهاند که وضعیت مردم این شده و همه نگران هستند و دغدغه معیشتی دارند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رانتها و انحصارهای شکل گرفته در کشور به علت این است که برای مردم کار نکردیم و مردمی سازی هم نکردیم.
وی با تاکید بر تشکیل ۴ کمیته از جمله کشاورزی، امور دام، منابع طبیعی و محیط زیست و آب، گفت: در این کمیتهها باید خوراک تهیه شود تا بتوانیم در راستای آن حرکت کنیم و حرفهایی زده شود که اصلاح ساختار در مجلس صورت گیرد.
رشیدی اظهار داشت: اگر در صادرات و واردات مشکلاتی داریم و سیاستهای غلطی در بازار جهانی وجود دارد باید بتوانیم با ارائه راهکارهایی سیاست گذاریها را در مجلس اصلاح کنیم که کار کارشناسی آن بر عهده این کمیتهها است و بنده هم تریبون دار هستم و میتوانم راهکارها را به کمیسیون ارائه دهم.
این نماینده مجلس گفت: باید در استان کمیته فعال، ارزشمند و شورای مشورتی راه اندازی کنیم که هر بار کمیسیون تشکیل شد همه دستورکارها از طرف استان ما مطرح شود.
وی اصل کار نمایندگان را در سطح ملی دانست و بیان داشت: متأسفانه به دلیل اینکه سیستمهای اجرایی در داخل کشور فشل بودهاند و تبعیض روا داشتهاند، مردم برای رفع مشکلات به نمایندگان پناه میآورند.
رشیدی تصریح کرد: استان ما در همه بخشها به لحاظ منابع انسانی غنی است اما به علت آنکه مورد توجه قرار نگرفتهاند دچار رکود نخبگانی شده است.
این نماینده مجلس گفت: باید در این کمیتهها طوری کار کنیم که بتوانیم استان کرمانشاه را به عنوان قطب کشاورزی در وزارتخانه معرفی کنیم و برای این کار نیازمند استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی هستیم.
نظر شما