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۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۷

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

نیمی ازمبتلایان کرونا مربوط به ۱۰ تیردر شهرستان گچساران بودند

نیمی ازمبتلایان کرونا مربوط به ۱۰ تیردر شهرستان گچساران بودند

یاسوج- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: نیمی از مبتلایان به کرونا در استان مربوط به دهمین روز تیرماه در شهرستان گچساران بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین تست چندین نفر نیز در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه، لنده، چرام و باشت مثبت اعلام شد.

وی با بیان اینکه شمار مبتلایان به کرونا در استان همچنان در حال افزایش است، گفت: در حال حاضر ۴۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری و تحت درمان بوده و هفت بیمار نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان بستری هستند.

یزدانپناه افزود: تعداد بهبود یافتگان از بیماری کرونا در استان نیز تا امروز، یکهزار و تاکنون ۱۲۰ نفر بوده است.

وی تصریح کرد: تعداد افراد فوت شده بر اثر این بیماری نیز در استان ۱۵ نفر است که پانزدهمین مورد مرگ ناشی از این بیماری، فردی ۸۹ ساله و دارای بیماری زمینه‌ای قلبی و عروقی بود.

یزدانپناه تاکید کرد: وضعیت شهرستان گچساران با سرعت زیاد در حال تغییر از وضعیت نارنجی به قرمز است.

کد مطلب 4962696

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