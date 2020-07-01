نیمی ازمبتلایان کرونا مربوط به ۱۰ تیردر شهرستان گچساران بودند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین تست چندین نفر نیز در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه، لنده، چرام و باشت مثبت اعلام شد.

وی با بیان اینکه شمار مبتلایان به کرونا در استان همچنان در حال افزایش است، گفت: در حال حاضر ۴۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری و تحت درمان بوده و هفت بیمار نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان بستری هستند.

یزدانپناه افزود: تعداد بهبود یافتگان از بیماری کرونا در استان نیز تا امروز، یکهزار و تاکنون ۱۲۰ نفر بوده است.

وی تصریح کرد: تعداد افراد فوت شده بر اثر این بیماری نیز در استان ۱۵ نفر است که پانزدهمین مورد مرگ ناشی از این بیماری، فردی ۸۹ ساله و دارای بیماری زمینه‌ای قلبی و عروقی بود.

یزدانپناه تاکید کرد: وضعیت شهرستان گچساران با سرعت زیاد در حال تغییر از وضعیت نارنجی به قرمز است.