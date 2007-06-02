"پهلوان کچل" در بلگراد مورد استقبال قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر از بلگراد ، گروه نمایش عروسکی سیب، متشکل از خواهران فهیمه، سیما، سمانه و سعیده میرزا حسینی طی روزهای ششم تا هشتم خرداد ماه در بلگراد به اجرای نمایش" پهلوان کچل" پرداختند .



این نمایش که از جمله نمایشهای سنتی ایرانی است توسط فهیمه میرزا حسینی کارگردانی شده و علاوه بر نمایش در ایران در جشنواره های بین المللی ایرلند، بلاروس، لهستان، ترکیه، ایتالیا و صربستان اجرا شد و در برخی از این جشنواره ها نیز به کسب مقام نایل آمد.



این گروه که از چند روز قبل در جشنواره بین المللی شهر سوبوتیتسا حضور داشتند با هماهنگی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان، پنج نمایش نیز در شهر بلگراد انجام دادند.

این برنامه ها در یکی از مدارس بزرگ شهر بلگراد برای دانش آموزان، آکادمی هنر صربستان برای دانشجویان تئاتر، و تئاتر عروسکی پینوکیو متعلق به معاونت فرهنگی شهرداری بلگراد برای اقشار مختلف مردم به نمایش گذاشته شد .



در آخرین اجرای ای نمایش علاوه بر سفیر جمهوری اسلامی ایران و کارکنان نمایندگهای ایران، تعدادی از ایرانیان مقیم، معاون فرهنگی شهردار بلگراد، تعدادی از کارگردانان مشهور تئاتر صربستان وعلاقمندان به فرهنگ و تمدن ایران حضور داشتند .



انجمن دوستی صربستان و ایران علاوه بر همکاری در اجرای برنامه ها در پایان اجرای نمایش، هدایایی شامل عروسکهای محلی صربی و همچنین کا رت افتخاری عضویت در این انجمن را به آنان اهدا کرد.

همچنین تلویزیون استودیو ب و رادیو سراسری صربستان پیش از برنامه ها به معرفی این برنامه مبادرت نموده و تلویزیون سراسری آرتی اس و هپی در دو نوبت به ضبط برنامه و مصاحبه با فهیمه میرزا حسینی کارگردان رایزنی فرهنگی ونماینده انجمن دوستی ایران و صربستان پرداخت.



روزنامه های "گلاس "و "زمون" نیز طی چند گزارش مصور برنامه های گروه را مورد بررسی قرار دادند.

اجرای نمایش توسط یک گروه ایرانی برای نخستین بار در صربستان انجام شد و حدود 900 نفر از این نمایش دیدن کردند.