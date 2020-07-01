قاسم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان نزدیک به ۲ هزار هنرمند صنایع دستی بیمه شده وجود دارد که زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیمه روستایی و عشایر هستند.

وی ادامه داد: با توجه به هزینه‌های سنگین درمان هنرمندان احتیاج دارند که بیمه‌ای دیگر داشته باشند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: براساس آخرین جلسه هنرمندان مقرر شد هنرمندان صندوق مالی را تشکیل دهند که در آن بتوانند پس اندازی داشته باشند و با بیمه کار آفرین نیز در خصوص بیمه تکمیلی صحبت‌های لازم به‌عمل آید.

کاظمی عنوان کرد: هنرمندان تا ۲۶ تیرماه فرصت دارند برای تشکیل این صندوق و استفاده از بیمه تکمیلی اقدام کنند و با توجه به تفاهم‌نامه همکاری بین این اداره‌کل و بیمه کارآفرین، نام‌نویسی هنرمندان برای دریافت خدمات بیمه تکمیلی آغاز می‌شود.

به گفته وی️، بیمه تکمیلی هنرمندان صنایع دستی با تشکیل صندوق مالی در یکی از بانک‌های عامل توسط سه نفر از هنرمندان به عنوان اعضای اصلی انجام خواهد شد.