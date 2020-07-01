گردوغبار پاکستان دید افقی زاهدان را به ۳۰۰ متر کاهش داد

محسن حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این گردوغبار علاوه بر زاهدان، شعاع دید افقی در نصرت آباد و میرجاوه را نیز به شدت کاهش داده است به طوری که هم اکنون دید افقی در میرجاوه ۴۰۰ متر و در نصرت آباد ۱۱۰۰ متر است.

وی افزود: گردوغبار فعلی زاهدان کاملاً منشأ خارجی داشته و از بیابان‌های شمال غرب پاکستان ناشی می‌شود که در اثر وزش باد شدید به سمت زاهدان و شهرهای اطراف آن آمده است و این شرایط به ندرت در این مناطق اتفاق می‌افتد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: پیش بینی می‌شود گردوغبار زاهدان به تدریج تا ۲۴ ساعت آینده از بین برود.

حیدری در بخش دیگری به شدت گرفتن وزش بادهای ۱۲۰ روزه از جمعه پیش رو در شمال استان خبر داد و گفت: وزش این بادها علاوه بر پنج شهرستان شمال استان، با شدت کمتر مرز شرقی و نوار غربی استان را نیز فرا می‌گیرد.

وی ادامه داد: وزش این باد شدید علاوه بر کاهش دید افقی و کیفیت هوا، در برخی محورهای مواصلاتی شمال استان نیز سبب خیزش گردوخاک و کاهش دید می‌کند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از تداوم بارش‌های همرفتی در جنوب و جنوب شرق استان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی تا پنج شنبه شرایط برای ریزش‌های همرفتی در جنوب استان فراهم است.

حیدری تصریح کرد: در این مدت آبگرفتگی معابر، سیلاب ناگهانی و طغیان موقتی رودخانه‌های فصلی، برخورد صاعقه و بارش تگرگ به ویژه در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود مردم در مناطق ذکر شده از رفتن به ارتفاعات، توقف و تردد در بستر و حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.