پیشنهاد جدید پرسپولیس به سرمربیان قدیمی/ فعلا خواسته یک طرفه است!

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال همچنان رأی خود را در خصوص شکایت گابریل کالدرون از باشگاه پرسپولیس بابت عدم دریافت مطالبات ۵۸۰ هزار دلاری اعلام نکرده است تا بخش حقوقی این باشگاه ضمن ارسال لایحه دفاعی خود اقدام به مذاکره با این مربی کرده تا بتواند مصالحه کند.

باشگاه پرسپولیس در پرونده مربوط به شکایت برانکو ایوانکوویچ که در حکم اولیه فیفا موظف به پرداخت یک میلیون و پنجاه هزار یورو به همراه پنج درصد از سود این پول شده است نیز قصد مذاکره دارد اما پیشنهادات این باشگاه از سوی وکیل قانونی برانکو رد شده است.

با این حال باشگاه پرسپولیس علاوه بر ارسال لایحه دفاعی ۱۳۰۰ صفحه‌ای به دادگاه عالی ورزش، تصمیم به ادامه مذاکره خود با برانکو و همچنین ارائه پیشنهاد به کالدرون دارد تا بتواند توافق نهایی را با سرمربیان پیشین حاصل کند.

مهدی خواجه‌وند معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید مطالب فوق گفت: برای رسیدن به توافق کاملاً مشتاق هستیم اما باید بدانیم طرف مقابل هم تا این اندازه تمایل به مصالحه دارد یا خیر. قطعاً این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم به توافق لازم با آقایان کالدرون و برانکو برسیم.