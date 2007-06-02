کشته شدن سه سرباز در درگیرهای امروز / پیشروی ارتش لبنان تا ورودی شمالی نهر البارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی ارتش لبنان گزارش داد که در درگیری هایی که از صبح امروز شنبه در اطراف نهر البارد بین نیروهای ارتش لبنان و اعضای گروه فتح الاسلام رخ داد، سه سرباز لبنانی کشته شده اند.

از زمان وقوع درگیری ها بین فتح الاسلام وارتش لبنان در روز 20ماه مه تاکنون 94 نفر کشته شده اند که 41 نفر از آنان سربازان لبنانی، 41 نفر اعضای گروه فتح الاسلام و 12 نفر غیرنظامی بوده اند.

این سخنگو به خبرنگارخبرگزاری فرانسه گفت: تنها راه برای مردان مسلح فتح الاسلام، تسلیم شدن است. اولویت اول ما ، دور کردن غیرنظامیان از صحنه درگیری هاست.

برپایه این گزارش، واحدهای ارتش لبنان توانسته اند تا در ورودی شمالی نهرالبارد پیشرفت داشته وشماری ازساختمان های اصلی در دوطرف خیابان اصلی در خیابان اصلی ورودی اردوگاه در این منطقه را که تک تیراندازان گروه فتح الاسلام در بالای آنها موضع گرفته بودند، به کنترل درآورند.

نیروهای ارتش لبنان در بخش شرقی اردوگاه نیز با حمایت تجهیزات زرهی و تانک ها پیشرفت هایی دارند و در بخش جنوبی نیز عملیات نظامی ارتش بر گلوله باران مراکز نظامی و استحکامات گروه فتح الاسلام متمرکز است.

درگزارش فرانس پرس آمده است : ارتش لبنان همچنین از خبرنگاران خواسته است تا ازمراکز درگیری وعملیات نظامی دور شوند.