ترخیص ۱۵ مصدوم انفجار کلینیک/حال ۷ مصدوم انتقالی مساعد است

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت مصدومان حادثه کلینیک تهران اظهار داشت: از ۱۵ مصدومی که برای آنها به صورت سرپایی اقداماتی در صحنه انجام شده بود همگی ترخیص شده و مشکل خاصی نداشتند.

صابریان درباره وضعیت مصدومین انتقالی نیز عنوان داشت: تعداد مصدومان انتقالی ۷ نفر بود که به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند و این افراد نیز مشکل خاصی ندارند.

رئیس مرکز اورژانس تهران در خصوص فردی که به مراکز درمانی انتقال پیدا کرد و فوت شد نیز گفت: انتقال مصدوم فوت شده بر عهده پزشکی قانونی است که برای تشخیص هویت به آن مرکز منتقل شود.

بر اساس این گزارش شب گذشته حادثه انفجار و آتش‌سوزی در طبقه منهای دو یک کلینیک درمانی در خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس رخ داد که طی آن ۱۹ نفر فوت شده‌اند.