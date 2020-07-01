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۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۱

رییس مرکز اورژانس تهران خبر داد؛

ترخیص ۱۵ مصدوم انفجار کلینیک/حال ۷ مصدوم انتقالی مساعد است

ترخیص ۱۵ مصدوم انفجار کلینیک/حال ۷ مصدوم انتقالی مساعد است

تهران- رییس مرکز اورژانس تهران از ترخیص ۱۵ مصدوم انفجار کلینیک از مراکز درمانی خبر داد و گفت: حال ۷ مصدوم انتقالی نیز مساعد است.

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت مصدومان حادثه کلینیک تهران اظهار داشت: از ۱۵ مصدومی که برای آنها به صورت سرپایی اقداماتی در صحنه انجام شده بود همگی ترخیص شده و مشکل خاصی نداشتند.

صابریان درباره وضعیت مصدومین انتقالی نیز عنوان داشت: تعداد مصدومان انتقالی ۷ نفر بود که به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند و این افراد نیز مشکل خاصی ندارند.

رئیس مرکز اورژانس تهران در خصوص فردی که به مراکز درمانی انتقال پیدا کرد و فوت شد نیز گفت: انتقال مصدوم فوت شده بر عهده پزشکی قانونی است که برای تشخیص هویت به آن مرکز منتقل شود.

بر اساس این گزارش شب گذشته حادثه انفجار و آتش‌سوزی در طبقه منهای دو یک کلینیک درمانی در خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس رخ داد که طی آن ۱۹ نفر فوت شده‌اند.

کد مطلب 4962941

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