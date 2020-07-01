به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی وضعیت بیماری کرونا در لرستان شامگاه سه شنبه با حضور مسئولان استان تشکیل شد که مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

هتل‌ها و مسافرخانه‌های شهرهای در وضعیت قرمز تا اطلاع بعدی تعطیل شوند.

مراکز تجمع توسط دانشگاه علوم‌پزشکی شناسایی پس از اعلام به دبیرخانه ستاد، متولی تجمعات احراز شود.

تجهیزات و داروهای مورد نیاز مراکز درمانی برای بیماران کرونایی طی نامه‌ای به مرکز اعلام و تأمین شود.

فرمانداری‌ها هیئت‌هایی برای مراجعه به منازل متوفیان به منظور جلوگیری از برگزاری مراسم اعزام کنند.

رستوران‌ها فعالیت‌های خود را صرفاً به صورت غذای بیرون بر محدود کنند.

صدا و سیمای استان نسبت به اطلاع رسانی و تهیه کلیپ هشدار دهنده با حضور ائمه جمعه، ورزشکاران و هنرمندان اقدام کند.

دانشگاه علوم پزشکی نسبت به اطلاع رسانی وضعیت شهرها تا ساعت ۸ صبح چهارشنبه هر هفته جهت برگزاری نمازهای جمعه اقدام کند.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به اعلام ممنوعیت برگزاری تجمعات از نظر شرعی و اجتماعی و برخورد قضائی با بانیان تجمعات اقدام کند.

در محضرهای ثبت عقد از خانواده زوجین به منظور جلوگیری از ازدحام تعهد گرفته شود.

سازمان صمت نسبت به تهیه ماسک با قیمت مصوب برای دانشگاه علوم پزشکی و توزیع در داروخانه‌ها برای استفاده مردم اقدام کند.