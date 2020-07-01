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۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران:

۶۰ هزار جوان عضو هلال احمر مازندران هستند

۶۰ هزار جوان عضو هلال احمر مازندران هستند

ساری- مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از عضویت ۶۰ هزار نفر از جوانان، داوطلبان و امدادگران در این جمعیت خبر داد.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هلال احمر از جمعیت‌های پیشرو آماده در حوزه‌های امداد و نجات به شمار می‌رود، شمار اعضای این جمعیت شامل جوانان، داوطلبان و امدادگران را ۶۰ هزار نفر ذکر کرد.

وی صیانت از کرامت انسانی، کاهش آلام بشری و ترویج صلح و مهربانی را از جمله مأموریت‌های این جمعیت بیان کرد و گفت: داوطلبان و اعضای تحت پوشش در بسیاری از فراینده‌های خدمات رسانی در کشور رتبه برتر را دارند.

وی با عنوان اینکه این جمعیت در حوادث مختلف از جمله خشکسالی سیستان و زلزله کرمانشاه به متاثرین از حوادث طبیعی خدمات زیادی را ارائه کرده است، افزود: کاهش غریق و امدادرسانی به سیل زدگان سال گذشته از جمله خدمات به شمار می‌رود.

اکبری با بیان اینکه خدمت بی منت به همنوعان افتخار هلال احمر به شمار می‌رود، یادآور شد: جمعیت هلال احمر مازندران در حوزه‌های مختلف در کشور پیشتاز است.

کد مطلب 4962953

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