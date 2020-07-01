به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند در نقل و انتقالات زمستانی فصل جاری، قراردادی را با توافق باشگاه پرسپولیس برای حضور سه ساله در آنتورپ بلژیک منعقد کرد که طبق این قرارداد از یازدهم تیرماه، عضویت باشگاه بلژیکی را می پذیرفت.

تعویق مسابقات لیگ برتر ایران و اتمام رقابت های فوتبال ژوپیلر لیگ بلژیک به دلیل بیماری کرونا باعث شد تا بیرانوند برای حضور در تست های پزشکی آنتورپ با مشکل روبرو شود.

دروازه بان تیم ملی ایران که دو بار بلیت سفر به بلژیک را نیز تهیه کرده بود به دلیل محدودیت های پروازی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در تهران ماند تا نتواند طبق قرار قبلی در تمرینات تیم فصل آینده خود حاضر شود.

باشگاه پرسپولیس نیز قصد داشت مذاکره با همتای بلژیکی خود را برای حفظ بیرانوند تا پایان فصل جاری فوتبال باشگاهی ایران ادامه دهد اما آنتورپی ها در پاسخ رسمی به نامه باشگاه پرسپولیس خواهان حضور بیرانوند در بلژیک شده و مجوز ادامه فعالیت او با باشگاه پرسپولیس را ندادند.

از این رو بیرانوند از امروز نمی تواند در تمرینات پرسپولیس شرکت کند تا منتظر پرواز به کشور بلژیک باشد.