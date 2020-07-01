مجوز پرداخت کمک به بازنشستگان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجوز ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان و مستمری بگیران را صادر کرد.

در این بخشنامه همچنین مجوز ارائه امکانات رفاهی نقدی و غیرنقدی دستگاه‌ها به بازنشستگان و مستمری بگیران صادر شده است.

در بخش از این بخشنامه آمده است: در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیر نقدی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام کنند.