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۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵

از سوی نوبخت

مجوز پرداخت کمک به بازنشستگان ابلاغ شد

مجوز پرداخت کمک به بازنشستگان ابلاغ شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه مجوز ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان و مستمری بگیران را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجوز ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان و مستمری بگیران را صادر کرد.

در این بخشنامه همچنین مجوز ارائه امکانات رفاهی نقدی و غیرنقدی دستگاه‌ها به بازنشستگان و مستمری بگیران صادر شده است.

در بخش از این بخشنامه آمده است: در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیر نقدی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام کنند.

کد مطلب 4962976

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      شما قانون همسان سازی را اجرا کنید ما نیازی به صدقه نداریم جناب نوبخت
    • معصومه محسنی عسگرانی IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      امکانات رفاهی چیه دل خوش سیری چند شکم گشنه
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      سلام خسته نباشین فقط کشوری و لشگری اضافه شده یا تامین اجتماعی هم شامل حالشون میشه
    • علی ولی پور IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام.دکترجان توکه اینقدرمن فکربازنشستگان لشگری وغیره هستی ای همسان سازی رایک باربرای همیشه عملیاتی کن تا همیشه دعاگویت باشند وبرای شمادکترعزیزدرتاریخ ثبت بشود.باتشکر
    • IR ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      این کمک شامل بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی که در دستگاههای دولتی شاغل بوده اند میشود
    • بازنشسته IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      سلام دمد گرم. اخرت خود شما را خدا داند .بین بازنشستگان فرق گذاشتی
    • نازنین IR ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      من زن بی سرپرست هستم تحت حمایت هیچ سازمانی نیستم بیماری سارکوییدوز ریه و لنفاوی هستم در کمرم هم پلاتین دارم حقوق مستمری بنده برا اجاره میرود دراسنپ کار میکردم الان بدلیل بیماری ام توان کار ندارم کمک ک
    • علی عربی IR ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      سلام باتشکر بازنشستگان سالهای قبل چگونه بایداز مزایای این بخشنامه بهره مند شوند
    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      ۸جای بسی تاسف مسئولان زیاد تو افتاب می ایستند یا اینکه.......اخه به انها کباید اضافه کنند نمی کنند به بعضی ها دو بارو سه بار اضافه میکنند خدایا بد یک عقل سلیم امین
    • ناشناس IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
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      چرا دروغ می گویید میزان افزایش پانزده درصد بوده شما میگویید پنجاه درصد
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      سلام با عنایت به متن نوشته دستگاه میتواند مصوبات این چنینی زیاد است که قابلیت اجرایی ندارد و رییس دستگاه براحتی با جمله بودجه ندارم از اون میگذرد
    • حسن IR ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام رزمندگان بسیجی ازمیهن دفاع کردندچراقانون مجلس برای رزمندگان بسیجی نیازمندهستنداجرانمیشودرزمندگان بسیجی غواص بودندبسیارعالی ازمرزهای ایران دردفاع مقدس دفاع کردندمبلغ ۷۵۰هزارتومان مستمری میگیرند
    • مهرداد IR ۱۷:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه مستمری بگیران زمانی که از دستگاه اجرايي جدا می‌شوند وحقوقشون رو تامین اجتماعی پرداخت میکنه اون امکانات رفاهی نقدی وغیر نقدی رو از کدوم دستگاه باید طلب کند کمی تفکر کنید بعد بخشنامه کنید
    • کاظم محمدزاده IR ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      با سلام متاسفانه آقای با سیاست اعلام می کند که دستگاههای اجرایی می توانند ولی نگفت باید اقدام کنند مثل خیلی از نامه های دو پهلو که تاکنون صادر شد ولی اجرا نشد واقعا جای تاسف دارد آقای نوبخت
    • Azizi IR ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقایان محترم شما مجوز بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای صادر میکنید لطفاً منابع واعتبارات و میزان کمک رامشخص کنید کبوتر درهوا واهو به دشت نبخشید ممنون
    • حسین DE ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      نمی دانم تا کی و کجا دوروغ
    • علی IR ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      آقای شریعتمداری بداد کارگران برسی؟ آقای نوبخت به فریاد ما برسید؟ آقای سالاری چرا فکر میکنند حقوق ما از دریافتی شما بیشتر است؟
    • معراج سلیمانی IR ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      سلام جناب نوبخت منظورتان لشکری وکشوری هست یا تامین اجتماعی هم جز این مصوبه میباشد
    • علی ولی پور IR ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام ماخیلی چاکریم.اقای دکتر.فقط دل بازنشستگان رابخصوص باهمسانسازی( جانبازان با زنشسته)خوشحال کن واقعاگرانی بیداد میکند.وبازنشستگان منتظرهمسانسازی حقوق هستن.بازنشستگان که نمیتوانند به گردش بروند.بادرو
    • محمد RO ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      کسی که سی سال حق بیمه ومالیات پرداخت کرده‌ وبه کهولت رسیده متاسفانه مسولین هیچ آگاهی از وضع معیشتی و زندگي آنان ندارند شما انگار به بازنشستگان تامین اجتماعی وخانواده هايشان صدقه می دهید
    • IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      کمک‌چی وام بدین ؟من و مادرم ضامن نداریم بگو بهمون بدن همون حقوف ضامنه تازع خونه هم نداریم
    • مسعود دخت ایمیل زاده موسوی IR ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      شما انسولین من راکه حواله دارم و جانباز بازنشسته هستم نمی دهید بعد کلک هزینه میدهید
    • الهام بهاری IR ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      این آقا چرا مجوز کمک به مددجویان بهزیستی را صادر نمی کند واقعا متاسفم دهک های پایین جامعه در رنج به سر می برند بخصوص معلولین
    • مهدی RU ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      وزارت اموزش و پرورش چه کمک نقدی و غیرنقدی میتواند پرداخت کند، این مصوبه تنها به نفع سایرین است
    • داورپناه IR ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام چکار کفش داری حداقل پنج میلیون با همدیگر اختلاف صورت مسعله را پاک نکنید
    • مستمربگیر تامین اجتماعی US ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دوباره تبیعیض بخدا خسته شدیم
    • ناشناس IR ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      یعنی چی؟.عمدا این روباه مبهم حرف میرنه که بهش انتقاد نشه.همه که میدونند فکر فک و فامیل و خودتونید و بازنشسته تامین اجتماعی را جز جایی نمیدونی تو که میگی تامین اجتماعی به ما ربط نداره چطور پولهاش ربط د
    • علیکرم IR ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دروغه
    • س IR ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ایا شامل بازنشتگان لشکری می شود یا خیر
    • ناشناس IR ۲۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      وعدہ سر خرمن۔۔۔۔با کدوم اعتبار ۔۔۔۔۔۔۔۔صندوق خالی ۔۔۔۔۔۔😠😠😠😠
    • IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقای نوبخت چه مقدار از این قالب یخ که به دست مسئولین داده اید به دست بازنشستگان می رسد و آیا به بازنشستگان نیروهای مسلح هم تعلق میگیرد یا خیر؟
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقای نوبخت چندی پیش هم گفتید که وام یک ملیونی کمک هزینه کرونا به همه تعلق میگیرد اما به نیروهای مسلح خصوصا بازنشستگان نیروهای مسلح تعلق نگرفته آیا این هم دنبال همان وعده می باشد
    • کریمی IR ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام وام راهم توسایت اعلام کردن رفتیم تامین اجتماعی میگن به ماابلاغ نشده لطفاقبل ازاعلام کردن بااداره تامین اجتماعی هم بخشنامه بفرستیدتابازنشسته هارااذیت نکنن
    • IR ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آیااین اضافه حقوق غیرازاضافات فروردین ماه است لطفا جواب دهید
    • Nemati IR ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      تابحال به اکثر وعده ها عمل نشده
    • IR ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      به داد بازنسشتگان برسی کار دیروز تجربه امروز ند
    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام نیازی به صدقه نداریم لطفا حق قانونی ما که همسان سازی حقوق باز نشستگان با شاغلان است را همین الان بدون اما واگر اجرایی کنید. با سپاس
    • علی ولی پور IR ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      باسلام ودرود فراوان.دکترنوبخت عزیز بازنشستگان نیروهای مسلح وجانبازان بازنشسته.فقط وفقط ازشما همسانسازی حقوق باشاغلین راازشماخواستارند.شمابخواهید شدنی است.دوستت دارم.همه منتظر اعلام خط پایانی همسانسازی
    • ناشناس IR ۲۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا از کسانیکه آشکارا برعلیه بازنشستگان دروغ میگویند نگذرد ودر روز قیامت باشمر محشورشان کند
    • غلی IR ۲۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بخدا قسم باسی یک سال خدمت 450 هزار تومان اضافه شده نه 800هزار
    • حمید رضا غلامرضایی IR ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی چرا حرفی از میان نیست تا کی بی عدالتی یک بام و دو هوا در این مملکت
    • ناشناس‌فرهنگب IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      نقدی‌و‌غیر‌نقدی‌نمی‌خواهیم همسان‌سازی صدقه‌نمی‌خواهیم
    • مستمربگیران تامین اجتماعی US ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
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      پاسخ
      سلام خدمت آقای دکتر نوبخت مگه شما قول ندادید بما درمورد همسان سازی چطور میشود مارا هم دردوران پیری و کهولت سن خوشحال کنید و ماچه فرقی با کشوری و لشگری داریم که فقط بفکر آنها هستید مگر ما آدم نیستیم
    • US ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      یعنی فقط کشوری و لشکری پس تامین اجتماعی چی میشه آقای نوبخت ما را جدا کردید ایرانی نیستیم ما مراقب باش خدا ناظر اعمال شماست
    • IR ۲۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ما پول میخوایم فقط و فقط این مسخره بازیا چیه
    • ناشناس IR ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      کمک‌لازم‌نداریم‌قوانین‌ناقص‌شما‌باید‌اصلاح‌شود مملکت‌ثروتمند بازنشستگانش‌احتیاج‌به‌صدقه‌‌غیر‌نقدی‌ندارد در‌یک‌سال‌دوبار‌حقوق‌شاغلین‌افزایش‌می‌یابد‌همسان‌سازی باید‌اجرا‌گردد
    • هموطن IR ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دستگاه اجرایی هم میگه بودجه نداریم. یعنی همه حرفها باد هوا
    • بنده خدا IR ۲۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره که همیشه بخصوص امسال به فکر رفاه و آسایش بازنشستگان دولتی کشوری و لشکری هستید آخه مگه بازنشستگان تامین اجتماعی انسان نیستند مگه اونها زحمت کش نبودن هم درحین جنگ حقشونو ندادید 6 سال
    • حاجیه جان نثار زبده هستم بی سر پرست مستمری کشوری IR ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
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      جناب نوبخت برای وام پنجاه میلیونی مسکن به ما زنان بی سرپرست رو در اولویت قرار بدید ما هزینه زیادی بابت کرایه خانه متحمل میشم خواهش میکنم با حقوق دومیلیون ششصد خدایی زندگی سخت تر شده تمام مایحتاج بلا ر
    • IR ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      مگه به گدا میخوایید کمک کنید ای باباحق قانونی این بازنشسته هارو بدید کمک پیش کش خودتون باشه
    • کارگر IR ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      به فکر افزایش حقوق کارگرها باشید حقوق دریافتی کم گرونی خیلی زیاد.زندگی خیلی سخت شده برای ما کارگرها .لطفا به فکر ما باشید.
    • یک مستمری بگیر IR ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
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      خدا لعنت تون کنه چرا پایه حقوق را زیاد نمی کنین چرا مارا گدا کردین زیربار قرض و بدهی و مامان شکسته اگه خدا و اسلامی نیست بگین ماهم بفهمیم ایشاالله کرونا بگیریم همچون بمیریم ازدست این زندگی سگی راحت بش
    • فرهنگی بازنشسته CA ۲۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام بازنشسته روز اخر شهریور 98 هستم صدبار پیام دادم به شما. اقای نوبخت. نه همسان سازی نه رتبه بندی نه فصل دهم نه وام ها. هیچی شاملم نشو ..کلی وام و قرض دارم .دو فرزند بیکار دارم. مریض حاد دارم. .
    • محمود شاداب IR ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدارا شکر فقط بازنشستگان تامین اجتماعی جزو آمار این مملکت نیستن آخه مگر ما خانواده نداریم یا تو این مملکت زندگی نمی کنیم
    • IR ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب دکتر، ضمن تقدیر از نیت نیک جنابعالی، انتظار است به تمهیداتی عنایت فرمایید که ضمن قابلیت اجرایی ، از طریق دستگاهها هم مورد بی توجهی و سرگردانی مردم نشوند!! اینکه" دستگاهها میتوانند"، امری بلا
    • محمد IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اینکه کاری به تامین اجتماعی نداره خدا شکر والا شوکه میشدیم
    • IR ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
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      خدا لعنت کنه کسانی که باعث و بانی این گرونی ها هستند ما بازنشستگان تامین اجتماعی که دستمون به جایی بند نیست انشاالله خدا داد ما رو از این بی پدر مادرا بگیره وچندر غاز حقوق زیاد میکنند
    • AE ۲۳:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دولت چهارصد ب حقوق منه مستمربگیر تامین اجتماعی اضافه کرده همون چهارصد تومنو صاحب خونه رو اجاره اضافه کرده یعنی ما باید هیچی نخوریم و نپوشیم فقط هوا تنفس کنیم
    • IR ۲۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      جناب چندبار فرمودید کف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 2850 پس کو فقط حرف میزنی خدارو خوش نمیاد یه عده رو بزاری سر کار
    • رضا بایرامی IR ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
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      باسلام یه فکر هم به این بدبخت های که نه کار دارن نه خانه نه حقوق دارن چکار کنم برن دوزدی کن چرا کسی به فکر اینها نیست اون کی کارمند حقوق داری هر سال هم افزایش حقوق
    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
      پاسخ
      بازنشستگان تامین اجتماعی را فراموش کردید
    • داورپناه IR ۰۷:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
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      سلام آقای نوبخت صورت مسعله را پاک نکنید آقایان کریمی و زاکانی چرا درمورد بازنشسته ها ورود نمی کنید از شما انقلابیون امید داریم سری بزنید حداقل خداقوتی بگین آنها دست ودل بازند تکلیف شرعی شماست صل
    • حسن IR ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      چندر غاز به بازنشستگان تازه قراره بدین یا ندی ین هوار میزنین.ننگ و شرم بر شما بی کفایت ها.
    • میرغلامعلی خشکنابی IR ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      سلام من مستمر بگیرم. تیر ماه اضافه هها پرداخت میشود.
    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
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      همان بازی همیشکی نوبخت ، بخشنامه ای مبهم و قابل تفسیر ، فردا ارگانها میگن ، ده هزار نقد و یک لواشک غیر نقدی ، باید قانون قابل تفسیر نباشه .
    • حسن IR ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      نوبخت کاسه وکوزه تو جمع کن برو کسی از عمل کرد تو نیست بانکت درنیومده هنوز کسری داری
    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
      پاسخ
      توفقط حقوق بازنشستگان تامین اجتمایی رو در تیر ۲۸۰۰هزارتومان نکن ببین که مردم چه محشری به پا میکنن این نه یک تهدید نه یک بلوف بلکه خواهی دید که یک حقیقت محض است که بااین تبعیض حقوقی.
    • IR ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      پاسخ
      نوبخت وروحانی حرف بزنند یه اتفاق بد میخواد بیفته دیگه بازم چقدر میخوان قیمتهارو ببرن بالا بدبختها بیکارها وشغلهای ازاد هرچند واسه این بارنشسته ها هم فرجی نیست چرا هیچکس جلو اینارو نمیگیره
    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
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      مادر بنده چیزی اصافه برحقش را نخواسته فریادش کاملا قانونی عادلانه ومنطقی است شما دولت مردان باید خجالت بکشید از اینهمه بی عدالتی ودروغ
    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      چه فرقی بین بازنشته ۲۵تا۳۰ ساله تامین اجتمایی با کشوری ولشکری هست اتفاقا بازنشستگان تامین بیشترین زحمت راکشیدند ۲۵سال بالای سرمریض پرستاری کردند اونوقت ۱۶۰۰ یا ۲میلیون حقشان هس؟چون درمانگاه خصوصی بود؟
    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      پاسخ
      دلمان اینقدر پر هست که فقط جرات دارید حقوقمان را حقمان را نتیجه ی نصف عمرمان را زیاد نکنید صحرای محشر را خواهید دید
    • FR ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      برای استفاده از این کمکها به کجا مراجعه کنیم
    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      خجالت بکشین، امکانات رفاهی و... نمیخواهیم،همسان سازی حقوق،فقط
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      سلام. اگه اینطوریه چرامیریم بانک میگه هیچ بخشنامه ای نیومده.چراهمش دروغ میگید
    • حسن سینا IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      بخاطر خدا نگذارید بازنشستگان بیش از این شرمنده خانواده شوند ، حرمتشان را نگه داریم تا خداوند حرمتتان را نگه دارد
    • عیوض.علی.شقاقی IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
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      سلام.این.وام.پنجاه.میلیون.تومان.را.به.کجا.مراجعه.کنم.لطفن.راهمنایی.کنید.
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      صدای دهل شنیدن از دور خوش است،دوصد گفته چون نیم کردار نیست خدا را خوش نمیاد اینقدر خالی می بندید
    • مسعود یدالهی معلول خدمتی ناجا IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
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      سلام من مستاجرم وصعیت جسمانیم قطع دست چپ وازکارافتادگی کلی دارم کمکم کنید یه زمین 127 متری دارم بسازم
    • رمضانی IR ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      فقط روی کاغذ خیلی قشنگه برای وام اونقدر سخت میگیرن که نگو رفاهیات و غیره هم که نگو
    • یک شهروند IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
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      اقای نو بخت مرد بزرگ عدالت را اجرا کنید تبعیض را ازبین ببرید چرا حقوق کارمندان ومعلمان رفت بالای ۱۰ میلیون ولی باز نشسته جهادی که سا لها باحقوق کم زندگی کردند چی
    • حمید IR ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      خدا جوابتو بده. ما که کاره ای نیستیم. منتظر خدا باش...
    • بازنشیته IR ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      دستگاههای اجرایی چی دارندکه بخواهندبدهند
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      چرا به فرزندان بازنشته که سال نود وهشت و نود وهفت ازدواج کردن وام ازدواج.پرداخت نشد ...چرا کمک هزینه ازدواج پرداخت نشد
    • رقیه عنبرستانی IR ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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      چرا پدر من با اینکه چندین سال بازنشسته هست بهش سهام عدالت ندادن و کمک هزینه کرونا نمیدم آخه این پیرمرد با این همه رفت و آمد چجوری از پس این هزینه‌ها وگرونی بر بیاد؟
    • محمد IR ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
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      همان همسانسازی را اجرا کنید ششصد هزار تومان فرق بین باز نشسته کشوری تا مستمری بگیر هست بقیه پیشکش
    • ناشناسد IR ۱۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
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      انقدر دروغ تحویل مردم ندهید به مستمری بگیران هیچ‌گونه خدماتی داده نمی شود حتا دومیلیون تومان وام هم تا به حال بهشون داده نشده هیچ جا هم بهشون خدمات نمی دهند خواهشا انقدر دروغ در اینترنت درج نکنید
    • ناشناس IR ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
      0 0
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      ما کمک نمی خواهیم حق مان را می خواهیم
    • اعتماد IR ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
      0 0
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      سلام من زن هستم سرپرست خانواده لطفا یکفری به ما بکنید تحت پوشش بهزیستی هستم ولی مستمری رو افزایش نمیدن
    • بازنشسته IR ۰۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
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      حالا این لطف دولت، برا همه بازنشستگان خواهد شد یا فقط به کبوتران دور حرم خودشان (بازنشستگان کشوری و لشکری) ؟؟؟؟
    • IR ۰۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
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      با سلام و خسته نباشید آیا ان‌شاءالله شامل بازنشستگان نیروهای مسلح هم می‌شود از شما بسیار ممنونم عزیزان زحمت کش سر زمینم متشکرم و سپاس
    • اکبری IR ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
      0 0
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      لعنت به بی عدالتی فقط خودشان را میبینند باشه امیدوارم جوابشان را خدا بدهد
    • مهدی IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
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      تاکی باید شاهد بی حرمتی مسولین ودولتمردان باشیم خط فقر هرروز بالا تر میره بازنشستگان تامین اجتماعی وخانواده هايشان در فقر و مشگلات تورم ونگرانی وبی توجهی مسولین وشعار عوام فریبی افزایش. کمک‌های مالی
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
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      باسلام ایا سازمان تامین اجتماعی که این روزها به دادن کمترین حقوق بهمستمری بگیران حداقل بگیر خود معروف شده جزه این دستور میشود
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
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      آقای نوبخت بازنشستگان تامین اچتماعی جزاین کشور نیستند چرادرپخش بیت المال اجحاف میکنید
    • IR ۱۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
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      اقای نوبخت دراول سال ۹۷ یکی از اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری بازنشست شده ایم هنوز مطالبات مارا پرداخت نکرده اند چرا؟اعتباری که به مطالبات ما تخصیص داده میشود اداره محترم برای خودش خرج میکند
    • حمید رضا IR ۲۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
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      چرا سنوات بازنشسته شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را با مصوبه شورای عالی حساب نمی کنند ممنون
    • IR ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
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      حسن(قفل) و نوبخت رو محاکمه کنید چرا به فکر باز نشسته ها نیستند مرگ تدریجی برای تامین اجتماعی نکنه دوست دارید مثل بنزین باز کشور بهم بریزه خدا ازتون نگذره
    • علی قاسمی IR ۰۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
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      خواهشاپاداش فرهنگیان رابانرخ روزهرچه زودتربدهید.اینقدربی ارزش نکنید
    • محمد رضا IR ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
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      مرد حسابی چرا این قدر دروغ می گویی تو بودجه تصویب شده را تخصیص نمی دهی مگر دروغ بافی افتخاره
    • Vc IR ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
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      خب معلولین چی
    • رحیم قهرمانی IR ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
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      سلام مهندس نوبخت چرا قانونی تصویب میشود،ودراجرای،ان، کسی مجری میباشد..قانون پرداخت الباقی سنوات الحساب سنوات،مجری آن چه دستگاهی میباشد،،
    • IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
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      چرا دروغ میگویید اقای نوبخت چرا عملی نشد جمع کنید این کارها را خسته نشدید از این بی برنامه ریزی دستور عمل که دادی هیچ سازمانی اجرایی نخواهد کرد جیبت پر از پول است برای خودت دستور العمل الکی می دهی ملت را مسخر نکن
    • رضا IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۷
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      چرا مصوبه جدید که در آن بجای کلمه میتوانند کلمه مکلفند را تصویب کرده اند به دستگاهها از جمله دانشگاهها ارسال نمیکنید ولی برای شاغلین به هرمناسبتی پاداش کلان پرداخت میکند

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