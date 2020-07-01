عملکرد بنیادمسکن در مقاوم سازی منازل روستایی تهران قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز دهیاری‌ها و شهرداری‌ها اظهار داشت: ۶ درصد جمعیت روستاهای استان تهران معادل ۸۰۰ هزار نفر جمعیت هستند که ظرفیت خوبی است.

محسنی بندپی با اشاره به همکاری دهیاری‌ها و روستاها در ایام شیوع کرونا گفت: مداخلات به موقع دهیاران در ضدعفونی معابر در استان تهران مثال زدنی است که همکاری‌های خوبی در این مدت صورت گرفت.

وی افزود: اینکه تصمیمات پشت درهای بسته اخذ شود بی نتیجه است و انتقال قدرت باید به جوامع محلی نظیر شورا و دهیار سپرده شود، چرا که دهیاران به منزله ثروت وزارت کشور هستند و سیاست وزارت کشور این است که دهیار موفق به بخشدار و بخشدار موفق به فرماندار ارتقا پیدا کند.

استاندار تهران گفت: دولت تدبیر و امید تنها دولتی بود که در خصوص تحمیل نیروها از خارج از وزارت کشور برای تصدی پست مقاومت کرد و امروز در شرایط بد اقتصادی برای اشتغال روستاییان تسهیلات ۴ درصد پرداخت می‌شود و نگاه دولت به ماندگاری روستاییان در روستاها است.

محسنی بندپی با اشاره به رخداد زلزله عنوان داشت: ۱۷ گسل در استان تهران فعال هستند و از بنیاد مسکن گلایه مند یم چرا که برای مقاوم سازی روستاها اقدامی نکرد و عملکرد بنیاد مسکن در مقاوم سازی منازل روستایی تهران قابل قبول نیست.

وی در خصوص عملکرد و تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در روستاها گفت: اگر دهیاری روستای پاک را به لحاظ آسیب‌های اجتماعی معرفی کنند قطعاً مشوق‌هایی دریافت می‌کنند.