دانشگاه آزاد برای ایام ارتحال امام (ره) برنامه های متعددی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در آستانه ارتحال حضرت امام (ره) با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: در تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت بزرگداشت رحلت امام خمینی (ره) مراسم خاص و با شکوهی در حال برگزاری است.

عضو منتخب حضرت امام (ره) در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دو واقعه تاریخی 14 و 15 خرداد ماه گفت: 15 خرداد ماه سال 42 یادآور حماسه بزرگ ملت ایران در اوج خفقان رژیم شاهنشاهی است در آن زمان که هیچ فردی در برابر شاه، جرات اعتراض نداشت اما امام خمینی (ره) مقتدرانه قیام مردم را رهبری کرد.

وی افزود: توده های مردم اعتراضات و تظاهرات خود علیه رژیم شاه را با پشتیبانی امام شروع کردند تا اینکه در بهمن ماه سال 1357 انقلاب به پیروزی رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قیام 15 خرداد را نتیجه هوشیاری، بیداری و شجاعت مردم وامام (ره) دانست و گفت: 15 خرداد روز بسیار بزرگی در تاریخ انقلاب است که باید به نسل های پیش از انقلاب شناسانده شود.

دکتر جاسبی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی فکر می کردند که با رحلت امام خمینی (ره) انقلاب جمهوری اسلامی ایران فرو خواهد پاشید اما غافل از آن بودند که ظرف 24 ساعت مجلس خبرگان، مقام معظم رهبری را جانشین ایشان کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به هجدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) خاطر نشان ساخت: امام از رهبری قیام 15 خرداد 42 تا 14 خرداد 68 یک رهبر دینی و سیاسی برجسته بود.

وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) چشمه جوشان اخلاق عارفانه و دارای عالی ترین مراتب عرفان سیاسی و اجتماعی و مبانی متقن و مستحکم علمی بود.

دکتر جاسبی ژرف اندیشی، نگاه عمیق و آینده نگری را از دیگر ویژگی های حضرت امام (ره) دانست و گفت: آرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود.

دکتر جاسبی افزود: امسال نیز دانشگاهیان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همراه با اقشار میلیونی و عاشقان و شیفتگان حضرت امام (ره) همزان با سالروز ارتحال امام در حرم مطهر امام راحل حضور یافته و با آرمانهای والای بنیانگذار انقلاب تجدید میثاق می بندند.