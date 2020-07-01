به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، «خدیجه چنگیز» نامزد جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی که در سال ۲۰۱۸ در استانبول به قتل رسید اعلام کرد که محاکمه قاتلان خاشقجی در ترکیه به صورت غیابی از روز جمعه آغاز می شود.

چنگیز افزود: این محاکمه در دادگاه اصلی استانبول از ساعت ۱۰:۰۰ به وقت محلی (۷:۰۰ به وقت گرینویچ) آغاز خواهد شد و من نیز در آن حضور خواهم داشت.

پیش بینی می شود «انیس کالامار» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های غیرقانونی و خارج از چارچوب دستگاه قضایی نیز روز جمعه در این محاکمه غیابی در استانبول حضور داشته باشد. هرچند که هنوز به طور رسمی اعلام نشده که جمعه آینده در دادگاه استانبول چنین محاکمه‌ای انجام شود.

این در حالی است که تنها برخی منابع آگاه در دستگاه قضایی ترکیه برگزاری این محاکمه غیابی در روز جمعه را تایید کرده‌اند.

گفتنی است جمال خاشقجی، ستون‌نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن پُست بود که در سال‌های پایانی عمرش در آمریکا سکونت داشت. وی مهر ماه ۹۷ سال گذشته برای انجام برخی امور اداری به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و طبق اعلام رسانه‌ها و مقامات ترکیه، در آنجا به دست یک تیم ترور اعزامی از عربستان، کشته و تکه تکه شد. جسد او هنوز هم پیدا نشده است.