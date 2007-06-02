به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین ذوالفقاری در همایش معاونان نیروی انتظامی، افزود: کسانی که دست به سوء استفاده از فیلم های خصوصی مردم و تکثیر و توزیع آنها و برخی سی دی های غیراخلاقی می زنند، توسط پلیس دستگیر خواهند شد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: برخورد با مفاسد و نا امنیهای اجتماعی به خواست مردم و افکار عمومی انجام شده است .
سردار ذوالفقاری توضیح داد: در موضوع حجاب محدودیتهایی وجود دارد ؛ لذا در طرحهای اخیر، برخورد با بدحجابها نیز سطح با دیگر طرحها نبود.
وی در ادامه سخنانش بیان داشت: در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، در سرقت و قتل ۱۶درصد، در شرارت ۱۲ درصد و در تصادف های منجر به فوت ۱۲درصد کاهش داشته ایم.
جانشین فرمانده ناجا همچنین گفت: ۱۴۰تماشاگرنما در رابطه با اختشاشات روز گذشته پس از بازی فوتبال تیم های پرسپولیس و سپاهان اصفهان دستگیر شده اند.
وی در ارتباط با طرح تابستانه نیروی انتظامی بیان داشت: پلیس با شروع فصل تابستان تمرکز ویژهای بر تفرجگاهها و مکان های تفریحی خواهد داشت و لازم است پس از شناسایی مرکزهای تفریحی و شیوه استفاده مردم از آنها در ساعت های گوناگون ، نسبت به پوشش امنیتی آن اقدام شود.
سردار ذوالفقاری در ادامه اظهار داشت: ۱۲۲هزار تبعه بیگانه غیرمجاز از کشور طردشده اند و اتباع بیگانه ای نیز که به دلیل ارتکاب جرم در زندان به سر می برند هم پس از تحمل مجازات، به کشورهای خود فرستاده خواهند شد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین از اولویت بندی در مرزهای کشور برای اختصاص بودجه مناسب مجلس برای طرح انسداد مرزها خبر داد.
نظر شما