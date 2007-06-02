به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین ذوالفقاری در همایش معاونان نیروی انتظامی، افزود: کسانی که دست به سوء استفاده از فیلم‌‏ های خصوصی مردم و تکثیر و توزیع آنها و برخی سی‌‏ دی ‌‏های غیراخلاقی می زنند، توسط پلیس دستگیر خواهند شد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: برخورد با مفاسد و نا امنی‌‏های اجتماعی به خواست مردم و افکار عمومی انجام شده است .

سردار ذوالفقاری توضیح داد: در موضوع حجاب محدودیت‌‏هایی وجود دارد ؛ لذا در طرح‌‏های اخیر، برخورد با بدحجاب‌‏ها نیز سطح با دیگر طرحها نبود.

وی در ادامه سخنانش بیان داشت: در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به‌ مدت مشابه سال گذشته ، در سرقت و قتل ‪ ۱۶‬درصد، در شرارت ‪۱۲‬ درصد و در تصادف های منجر به فوت ‪ ۱۲‬درصد کاهش داشته‌ ایم.

جانشین فرمانده ناجا همچنین گفت: ‪ ۱۴۰‬تماشاگرنما در رابطه با اختشاشات روز گذشته پس از بازی فوتبال تیم‌ های پرسپولیس و سپاهان اصفهان دستگیر شده اند.

وی در ارتباط با طرح تابستانه نیروی انتظامی بیان داشت: پلیس با شروع فصل تابستان تمرکز ویژه‌‏ای بر تفرجگاهها و مکان ‌‏های تفریحی خواهد داشت و لازم است پس از شناسایی مرکزهای تفریحی و شیوه استفاده مردم از آنها در ساعت های گوناگون ، نسبت به پوشش امنیتی آن اقدام شود.

سردار ذوالفقاری در ادامه اظهار داشت: ‪ ۱۲۲‬هزار تبعه بیگانه غیرمجاز از کشور طردشده اند و اتباع بیگانه ‌ای نیز که به دلیل ارتکاب جرم در زندان به سر می ‌برند هم پس از تحمل مجازات، به کشورهای خود فرستاده خواهند شد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین از اولویت بندی در مرزهای کشور برای اختصاص بودجه مناسب مجلس برای طرح انسداد مرزها خبر داد.