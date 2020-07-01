به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در آئین بهره‌برداری آزمایشی از پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان خوزستان با تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع)، اظهار کرد: ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری یکی از مواردی است که در سه سال اخیر پیگیر انجام آن در استان خوزستان بودیم.

وی افزود: زمان‌بر بودن این پروژه به دلیل این است که می‌خواستیم پروژه به صورت کامل انجام شود و شاهد خروجی خوبی در این زمینه باشیم و در پروژه مذکور تمامی ادارات سهم دارند و وظایف آنها نیز عنوان شده است.

استاندار خوزستان بیان کرد: این پنجره واحد باعث سرعت بخشی به کار، احترام به ارباب‌رجوع و شناسایی دستگاه‌های کم‌کار می‌شود.

شریعتی با بیان اینکه این پروژه کار بسیار بزرگی است، عنوان کرد: در این راستا دولت پنج سال پیش وزارت اقتصاد و دارایی را موظف به انجام این کار کرد که تاکنون این وزارت خانه موفق به اجرای آن نشده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در تحقق دولت الکترونیک کمک می‌کند، تصریح کرد: طبق روال این طرح تقاضا ثبت می‌شود و دستگاه‌ها نیز طبق زمان‌بندی مشخص پاسخ استعلام‌ها را می‌دهد و نیاز به تردد افراد به ادارات و یا استان نیست.

استاندار خوزستان گفت: به دستگاه‌هایی که در این زمینه ضعیف عمل کردند فرصت چند هفته‌ای داده می‌شود که در این حوزه فعال شوند چرا که کمک شایانی به رونق تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان می‌شود.

شریعتی با اشاره به نام‌گذاری سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری در عناوین مختلف «اقتصادی» اظهار کرد: مؤثرترین افراد برای بهبود این وضعیت و تحقق دغدغه‌های رهبری مدیران و مسئولان در سطوح مختلف هستند.