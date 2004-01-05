سميع آذر بجاي منتقدان خارجي سخنراني كرد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" دراولين روز از همايش ششمين دوسالانه نقاشي تهران با موضوع "آسيب شناسي نقد هنري درايران و جهان " با توجه به عدم حضور سخنرانان خارجي مدعو عليرضا سميع آذر سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران و رئيس مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان اولين سخنران به ايراد نظرات خود در رابطه با آسيب هايي كه نقد هنري را در ايران تهديد مي كند ، پرداخت .

سميع آذر در اين همايش ضمن تاكيد بر مسئله نقد هنري به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه هنر ، گفت : وظيفه يك منتقد، تنها ارائه نقد منتهي به نفي اثر نيست بلكه بايد با تاويل و تفسير اثر هنري امكان ايجاد ارتباط مخاطب و اثر و همچنين بازگويي مطالبي كه يا خود هنرمند نسبت به آن نا آگاه است و يا قادر به گفتن آنها نيست ، بپردازد .

وي افزود : براي شناخت اين مسئله كه درايران صرف نظر از برخي منتقدين مستقل ، جريان نقد هنري نداريم بايد نسبت به شناخت نحوه ورود هنر مدرن به ايران اقدام كرد . حقيقت اين است كه هنرمدرن در ايران برخلاف جريان هاي اروپايي ، هنري برخاسته ازبطن جريان هاي اجتماعي نبوده است ، بلكه همواره منحصربه طبقه ممتازان جامعه بوده است . به همين دليل نيز با يك رويكرد معلم گونه به كار تئوريك مي پرداختند .

وي تاكيد كرد : هيچگاه هنر كوبيسم كه توسط مرحوم ضياپور به ايران وارد شد در بستر اجتماعي لازم شكل نگرفته بود ، زيرا اين سبك و ديگر سبكهاي پيشرو آن زمان در اروپا واكنشي اجتماعي نسبت به تغييرات جامعه بود كه نمود هنري آنها به اينگونه تبلور مي يافت .

سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران افزود : در حال حاضر در هنر ايران ، دسته اي از هنرمندان همانند بهنام كامراني و بهروز دارش كه به نمود نوعي صوفي گري و عرفان در آثارشان مي پردازند ، از اعتبار لازم به عنوان هنرمندان ايراني برخوردارند .

وي تاكيد كرد : امروز جريان آوانگارد در دنياي هنر با آنچه پيش از آن معمول بوده متفاوت است ، در واقع جريان آوانگارد امروز معطوف به دولت است . زيرا جنگ سرد درجهان به پايان رسيده است و هنرمند نيازي به بيان گري سياسي نمي بيند . در اين جهان تك قطبي جريان آوانگارد تبديل به جريان رتروآوانگارد يا پسا پيشرو مي شود كه به هنرمحلي توجه دارد و در حمايت دولت است .

درادامه همايش فوق حميد رضا سوري دبير همايش دوسالانه نقاشي ضمن اعلام گزارش تلاش هاي انجام شده براي برپايي اين همايش به رد نظرات سميع آذر پرداخت و گفت : من اين بخش از صحبت ها ي ارائه شده را مبني بر اينكه جدايي هنرمندان ايراني از بقيه جامعه به دليل گسترش مطالعاتي آنها بوده است قبول ندارم و اتفاقا عقيده دارم اين مسئله دقيقا برعكس است و يكي از ضعف هاي عمده هنر مدرن ايران نداشتن مطالعه تئوريك و عدم توجه به دانش نقاشي بوده است .

سر انجام نيز در پايان اولين روز همايش دوسالانه نقاشي تهران ، آيدين آغداشلو به عنوان اولين سخنران رسمي اين دوسالانه با ارئه نظرات خود در رابطه با مسئله نقد هنري درايران گفت : عده بسياري دائما درحال سركوفت زدن و گفتن اين جمله هستند كه "ما منتقد نداريم " درصورتي كه من معتقدم نبايد با اين روند كه عمري كمتر از 100 سال دارد و آغاز آن درخوشبينانه ترين حالت به اوايل دوره مشروطه باز مي گردد ، چنين با بي رحمي برخورد كرد .

وي افزود : در جامعه هنري امروز ، ما به جاي اين كه منتقداني با بيان امروزي داشته باشيم ، مفسر هنر داريم . مفسر نيز هميشه از داوري مي گريزد .