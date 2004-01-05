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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۲۳

همايش دوسالانه نقاشي تهران افتتاح شد

سميع آذر بجاي منتقدان خارجي سخنراني كرد

سميع آذر بجاي منتقدان خارجي سخنراني كرد

اولين روز همايش ششمين دوسالانه نقاشي تهران در حالي برگزار شد كه هيچ كدام از سخنرانان خارجي علي رغم برنامه از پيش اعلام شده درآن شركت نداشتند .

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" دراولين روز از همايش ششمين دوسالانه نقاشي تهران با موضوع "آسيب شناسي نقد هنري درايران و جهان " با توجه به عدم حضور سخنرانان خارجي مدعو عليرضا سميع آذر سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران و رئيس مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان اولين سخنران به ايراد نظرات خود در رابطه با آسيب هايي كه نقد هنري را در ايران  تهديد مي كند ، پرداخت .

سميع آذر در اين همايش ضمن تاكيد بر مسئله  نقد هنري به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه هنر ، گفت : وظيفه يك منتقد، تنها ارائه نقد منتهي به نفي اثر نيست بلكه بايد با تاويل و تفسير اثر هنري امكان ايجاد ارتباط مخاطب و اثر و همچنين بازگويي مطالبي كه يا خود هنرمند نسبت به آن نا آگاه است و يا قادر به گفتن آنها نيست ، بپردازد .

وي افزود : براي شناخت اين مسئله كه درايران صرف نظر از برخي منتقدين مستقل ، جريان نقد هنري نداريم بايد نسبت به شناخت نحوه ورود هنر مدرن به ايران اقدام كرد . حقيقت اين است كه هنرمدرن در ايران برخلاف جريان هاي اروپايي ، هنري برخاسته ازبطن جريان هاي اجتماعي نبوده است ، بلكه همواره منحصربه طبقه ممتازان جامعه بوده است . به همين دليل نيز با يك رويكرد معلم گونه  به كار تئوريك مي پرداختند .

وي تاكيد كرد : هيچگاه هنر كوبيسم كه توسط مرحوم ضياپور به ايران وارد شد در بستر اجتماعي لازم شكل نگرفته بود ، زيرا اين سبك و ديگر سبكهاي پيشرو آن زمان در اروپا واكنشي اجتماعي نسبت به تغييرات جامعه بود كه نمود هنري آنها به اينگونه تبلور مي يافت .

سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران افزود : در حال حاضر در هنر ايران ، دسته اي از هنرمندان همانند بهنام كامراني و بهروز دارش كه به نمود نوعي صوفي گري و عرفان در آثارشان مي پردازند ، از اعتبار لازم به عنوان هنرمندان ايراني برخوردارند .

وي تاكيد كرد : امروز جريان آوانگارد در دنياي هنر با آنچه پيش از آن معمول بوده متفاوت است ، در واقع جريان آوانگارد امروز معطوف به  دولت است . زيرا جنگ سرد درجهان به پايان رسيده است و هنرمند نيازي به بيان گري سياسي نمي بيند . در اين جهان تك قطبي جريان آوانگارد تبديل به جريان رتروآوانگارد يا پسا پيشرو مي شود كه به هنرمحلي توجه دارد و در حمايت دولت است .

درادامه همايش فوق حميد رضا سوري دبير همايش دوسالانه نقاشي ضمن اعلام گزارش تلاش هاي انجام شده براي برپايي اين همايش به رد نظرات سميع آذر پرداخت و گفت : من اين بخش از صحبت ها ي ارائه شده را مبني بر اينكه جدايي هنرمندان ايراني از بقيه جامعه به دليل گسترش مطالعاتي آنها بوده است  قبول ندارم و اتفاقا عقيده دارم اين مسئله دقيقا برعكس است و يكي از ضعف هاي عمده هنر مدرن ايران نداشتن مطالعه تئوريك و عدم توجه به دانش نقاشي بوده است .

سر انجام نيز در پايان اولين روز همايش دوسالانه نقاشي تهران ، آيدين آغداشلو به عنوان اولين سخنران رسمي اين دوسالانه با ارئه نظرات خود در رابطه با مسئله نقد هنري درايران گفت : عده بسياري دائما درحال سركوفت زدن و گفتن اين جمله هستند كه "ما منتقد نداريم " درصورتي كه من معتقدم نبايد با اين روند كه عمري كمتر از 100 سال دارد و آغاز آن درخوشبينانه ترين حالت به اوايل دوره مشروطه باز مي گردد ، چنين با بي رحمي برخورد كرد .

وي افزود : در جامعه هنري امروز ، ما به جاي اين كه منتقداني با بيان امروزي داشته باشيم ، مفسر هنر داريم . مفسر نيز هميشه از داوري مي گريزد .

کد مطلب 49633

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