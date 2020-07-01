به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: برابر اعلام معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش مقرر شد، میزان پوشش کتاب های درسی آزمون ورودی دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای در آزمون ورودی سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعمال شود:

الف - دروس پایه دهم و یازدهم به طور کامل مورد آزمون قرار می گیرد.

ب - دروس پایه فنی، شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی پایه دوازدهم، طراحی پرسش های آزمون کاردانی براساس محتوای کتب از پودمان های یک ، دو و سه که آموزش آنها قطعی شده است انجام می پذیرد.

ج ـ کتاب های دروس عمومی (عربی ۳ ، دینی ۳ و فارسی ۳) و دروس اختصاصی دو رشته نقشه کشی معماری و گرافیک نیز در طراحی سؤالات، توزیع و توزین ۸۰ درصد محتوای اولیه دروس، مبنا قرار می گیرد.