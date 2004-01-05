مجموعه " نسل زخمي " سال آينده در كشور لبنان كليد مي خورد

قاسم جعفري، كارگردان اين اثر در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، ضمن اعلام اين خبر گفت: اين اثر در حال حاضر مراحل تحقيق و نگارش را سپري مي كند و قرار است پس از آماده شدن نهايي متن، ساير فعاليت هاي مربوط به توليد آن انجام شود تا پس از پيش بيني تمامي جزييات، سال آينده ساخت آن آغاز شود.

وي در ادامه به شكل ارايه و ساخت اثر اشاره كرد و يادآور شد: متن مجموعه به زبان عربي ترجمه و از بازيگران خارجي عرب زبان براي بازي در مجموعه استفاده مي شود .

عليرضا كاظمي پور، نويسنده اين اثر نيز در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره داستان اين اثر توضيح داد: داستان اين فيلم درباره جواني فلسطيني است كه پس از دستگيري به دست عوامل موساد متوجه مي شود كه از ريشه يهودي برخوردار است. اين موضوع جوان را بر اين مي دارد تا به جستجو در يافتن هويت واقعي اش بر بيايد. به همين خاطر او سفر پر مخاطره اي را آغاز مي كند و در صدد آگاهي يافتن از 4 نسل پيشين خود تلاش مي كند. اين مساله بهانه اي براي مرور تاريخ 60 ساله كشور فلسطين مي گردد.

وي در خصوص چگونگي ساخت اين اثر توضيح داد: طي سفري كه تابستان امسال به منظور تحقيق و بازبيني لوكيشن ها به كشور لبنان داشتيم، به نكات بسيار مهم و مثبتي در زمينه ساخت مجموعه دست يافتيم وحتي گفت و گوهايي با شبكه هاي مختلف عربي براي انجام توليد مشترك صورت گرفت كه هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است.

كاظمي پور در ادامه يادآور شد: براي نگارش متن اين سريال كه قرار است در قالب 26 قسمت 45 دقيقه اي تهيه و توليد شود، دو مشاور در زمينه مسايل خاورميانه و فلسطين در مورد موضوع ها و جنبه هاي تاريخي و سياسي اثر با گروه توليد همكاري دارند.

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