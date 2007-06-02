اشتغالزایی سرلوحه برنامه های دولت نهم است

به گزارش مهر، مهندس قوام نوذری ظهر امروز در بازدید از مراحل اجرایی شرکت پتروشیمی زنگان با تاکید بر این مطلب که ریاست جمهوری در بحث تصویب مصوبات سفر نگاه ویژه ای به این استان داشته اند یادآور شد : بحث احداث کارخانه پتروشیمی زنگان از مصوبات سفر اردیبهشت ماه سال گذشته ریاست جمهوری به استان زنجان بود که با تاکید ایشان و استقبال گسترده مردم استان زنجان در پذیره نویسی در آینده شاهد توسعه منطقه خواهیم بود.

وی ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ در توسعه منطقه را مهم و حیاتی عنوان کرد و افزود: با احداث کارخانه پتروشیمی در زنجان شاهد تحولات خوبی در زمینه افزایش رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال برای جوانان این منطقه خواهیم بود.

نوذری خاطر نشان کرد : این واحد تولیدی و صنعتی در موعد مقرر به‌ بهره ‌برداری خواهد رسید.

به گفته نوذری با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و سایر مشکلات، طرح از پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برخوردار است.