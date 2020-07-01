زراعت چوب در ۳۰ هزار هکتار از عرصه های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصور بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سال جهش تولید و با تاکید بر زراعت چوب اظهار داشت: باید زراعت چوب برای حمایت از واحدهای تولیدی تقویت شود.

وی تصریح کرد: در یک اقدام جهش امسال هدفگذاری شده تا ۳۰ هزار هکتار از عرصه‌های ملی و اشخاص زراعت چوب توسعه داده شود و اشخاص می‌توانند از یارانه کاشت نهال بهره مند شوند.

وی ادامه داد: درختان غرس شده در قالب زراعت چوب امسال برداشت خواهند شد و در این حوزه نیز یک میلیون مترمکعب چوب تولید می‌شود.

منصور یادآور شد: توسعه زراعت چوب کمک خواهد کرد تا مشکل صنایع چوبی کشور حل شود و امسال نیز با جهش ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار مترمکعب توسعه زراعت چوب شاهد بودیم.

رئیس سازمان جنگل‌ها، قاچاق را پدیده‌های مذموم و رایج برشمرد و گفت: باید برای مقابله با قاچاق کارهای حفاظتی تشدید شود و حفاظت نیز باید برپایه فنی و عرصه‌ها دارای طرح ملی باشند.

منصور یادآور شد: در شرایطی که فقط حفاظت فیزیکی صورت می‌گیرد ما با مشکل تأمین نیرو مواجه خواهیم بود اما به تدریج که طرح‌های جایگزین اضافه می‌شود، فشار کمتری به عرصه‌ها وارد خواهد شد.

وی درباره واردات چوب نیز گفت: اگر کسی بخواهید واردات چوب انجام دهد باید طبق ضوابط و مقررات عمل کند و منابع طبیعی درباره نوع و کیفیت چوب حساس است و باید ضوابط فنی و مقررات را رعایت کنند.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره ساماندهی شرکت‌های بهره بردار گفت: ساماندهی نیروها برعهده شرکت‌ها است اما این شرکت‌ها در فرایند حفاظت با همین نیروها مشغول به کار هستند و ما تعهداتمان را در قبال شرکت انجام خواهیم داد.

منصور با اشاره به برداشت درختان افتاده و شکسته به طور کامل از سطح جنگل‌ها انجام شده است، افزود: نیاز به بررسی دقیق کارشناسی است و برخی معتقدند که وجود درختان افتاده آسیب نیست و دسته دیگری نظر مخالف دارند.