۲۱۵ هزار نفر از عشایر مورد غربالگری بیماری کرونا قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی ظهر چهارشنبه در نشست با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۲۱۵ هزار نفر از جمعیت عشایری کشور مورد غربالگری بیماری کرونا ویروس قرار گرفتند، اظهار کرد: عشایر هیچ تلفاتی طی ۱۵ روز گذشته در بحث کرونا نداشته‌اند.

وی گفت: شیوع کرونا مشکلات بسیاری برای عشایر ایجاد کرد که می توان به کوچ اشاره کرد که هزینه های زیادی به عشایر تحمیل کرد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: ۸۵۰ خانه بهداشت در مناطق عشایری راه اندازی می‌شود.

وی عنوان کرد: ۸۵۰ کانکس برای راه اندازی خانه بهداشت با تجهیزات کامل تهیه شده است و این کانکس‌ها در مناطق عشایری استقرار می‌یابد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور بیان کرد: ۳۰۰ بهورز از عشایر استخدام می‌شود که ۴۵ نفر از این تعداد در استان چهارمحال و بختیاری استخدام می‌شوند.

وی با بیان اینکه تأمین آب مورد نیاز عشایر از مهمترین دغدغه‌ها به شمار می‌رود، عنوان کرد: اجرای طرح‌های آبرسانی به عشایر در حال انجام است.