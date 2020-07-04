به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه خرید آهن و آگاهی از قیمت آهن‌آلات در مقایسه با سال‌های گذشته ساده‌تر شده است. در سال‌های اخیر برای خرید محصولات فولادی نیاز به استعلام قیمت آهن در بازار بود که این خود کاری دشوار و وقت‌گیر محسوب می‌شد.

در حال حاضر می‌توان با استفاده از اینترنت و به صورت لحظه به لحظه از قیمت آهن‌آلات مطلع شد. در این مورد، سایت‌های معتبری وجود دارند که شما با استفاده از آن‌ها به راحتی می‌توانید از قیمت لحظه‌ای آهن‌آلات مطلع شوید و یک خرید مطمئن و مقرون به صرفه انجام دهید.

نکات حائز اهمیت برای خرید آهن

شما برای خرید آهن‌آلات همواره نیازمند اطلاع از نکاتی هستید تا بتوانید آهن‌آلات مورد نیاز پروژه خود را تخمین زده و یک خرید خوب انجام دهید. قطعاً آگاهی لازم در خرید می‌تواند اشتباهات احتمالی را هر چه بیشتر کاهش دهد و خرید رضایت‌بخشی را برای شما به ارمغان آورد.

در این مطلب قصد داریم کلیه نکات مهم در خرید را در اختیار شما قرار دهیم تا هنگام خرید هر یک از محصولات فولادی مورد نیاز خود مثل میلگرد، تیرآهن، ورق آهن و غیره، آن‌ها را مدنظر قرار داده و با مشکلی مواجه نشوید.

شناخت انواع آهن‌آلات

همانطور که می‌دانید آهن به صورت خالص، ماده‌ای است شکننده و سخت. این ماده به عنوان یکی از پرکاربردترین فلزات شناخته می‌شود که از ویژگی‌ها و استانداردهای مختلفی برخوردار است.

آهن در صنایع گوناگونی کاربرد دارد و انواع آن را می‌توان در یک دسته‌بندی کلی به انواع ورق آهن، میلگرد و تیرآهن تقسیم‌بندی کرد. علاوه بر انواع میلگرد که قیمت آن لحظه‌ای تغییر می‌کند، ورق‌های آهن نیز انواع مختلفی دارند که قیمت آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. ورق آهن به انواع ورق سیاه، ورق گالوانیزه، ورق اسیدشویی، ورق رنگی، روغنی و غیره تقسیم‌بندی می‌شوند. میلگرد نیز بر طبق قطر سطح مقطع خود و نوع آج روی آن دارای انواع گوناگونی می‌باشد.

تیرآهن نیز دارای استانداردهای مخلتفی است. در زمینه تیرآهن هم استانداردهای گوناگون و شکل طراحی متفاوت، موجب تولید مدل‌های متنوعی از آن شده است. به همین ترتیب، لازم است که در اولین قدم از تمامی اطلاعات در مورد استانداردها، روش‌های تعیین قیمت و غیره آگاه باشید.

همانطور که می‌دانید قیمت آهن آلات نسبت به سایر هزینه‌ها در کلیه صنایع بالا است. به این ترتیب، در صورتی که شما در خرید خود دچار اشتباه شوید، ممکن است با ضرر زیادی مواجه شوید.

مشاوره تخصصی در مورد خرید آهن‌آلات

با اینکه در زمینه خرید آهن‌آلات سایت‌های زیادی وجود دارد، اما در صورتی که هنوز هم برای خرید محصول مورد نیاز خود دچار تردید هستید، لازم است که از یک مشاور یا کارشناس خبره کمک بگیرید. قطعاً شما نباید بدون شناخت دقیق روند بازار و بدون اطمینان کامل خرید خود را انجام دهید.

گاهی دریافت چند دقیقه مشاوره تلفنی یا حضوری با یک کارشناس آشنا به بازار آهن، تمامی ابهامات شما را برطرف کرده و موجب می‌شود که شما خرید بهتر و مطمئن‌تری انجام دهید.

تعیین ویژگی‌های خرید

این موضوع به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد. مثلاً در ساختمان‌سازی، تیرآهن مورد استفاده از نظر سایز، استاندارد رعایت شده و غیره در طراحی ساختمان مشخص شده است.

طبیعتاً برای رعایت استانداردها و انجام درست کار، دقیقاً باید همان محصول مشخص شده را خریداری نمائید. این موضوع در مورد سایر محصولات آهنی از جمله میلگرد نیز صادق است. همچنین در این زمینه باید بتوانید به دقت میزان شاخه‌های مورد نیاز را محاسبه کنید تا خرید شما به اندازه مورد نیازتان باشد.

استعلام قیمت محصولات فولادی

معمولاً قیمت آهن‌آلات به دلیل گوناگونی بالای محصولات، وجود کارخانه‌های تولیدکننده متنوع، شرایط داخلی و خارجی به طور مداوم در حال تغییر است.

قیمت میلگرد نیز به دلیل استانداردها، سایز و نوع آج آن و به ویژه کارخانه تولیدکننده متنوع است و بر حسب کیلوگرم اعلام می‌شود.

در زمینه اعلام قیمت محصولات فولادی، سایت‌های متنوعی وجود دارند که قیمت محصول مورد نظر شما را به صورت آنلاین یا در شبکه‌های اجتماعی مختلف اعلام می‌کنند.

شما کاربران گرامی در صورت نیاز به خرید می‌توانید عبارت «قیمت روز آهن» یا «خرید آهن» را در مرورگر خود جست و جو کنید. به این ترتیب، قادر خواهید بود که از طریق منابع و سایت‌های مختلف به آخرین قیمت روز محصول مورد نظر خود دست یابید.

همانطور که پیش از این اشاره کردیم، در زمینه استعلام قیمت محصولات فولادی سایت‌های بسیاری وجود دارند، اما دقت کنید که از بهترین منابع استفاده کنید و مناسب‌ترین قیمت را بیابید. علاوه بر این، توجه داشته باشید که در این زمینه سوداگران و سودجویان بازار از ناآگاهی شما سو استفاده نکنند.

شرکت‌های معتبر در زمینه عرضه محصولات فولادی

شرکت‌های بسیاری در زمینه عرضه و فروش آهن‌آلات فعال هستند. قطعاً در بین این شرکت‌ها، شرکت‌های معتبر و با سابقه طولانی مرجع مناسبی برای استعلام قیمت می‌باشند.

این شرکت‌ها مشتریان بسیاری دارند و قطعاً روزانه معاملات زیادی را انجام می‌دهند. به این ترتیب، شما قادر خواهید بود که با خیالی آسوده به آن‌ها اطمینان کنید و یه خرید رضایت‌بخش داشته باشید.

در عصر تکنولوژی حاضر، پیدا کردن یک شرکت معتبر در زمینه ارائه آهن‌آلات کار چندان دشواری نیست. مواردی مانند قیمت و اطلاعات محصول، مشاوره تلفنی و آنلاین، آدرس و درج مجوزهای لازم از جمله عواملی هستند که یک شرکت معتبر دارا می‌باشد. به این ترتیب، با وجود پیدا کردن چنین شرکتی می‌توانید با خیالی آسوده و مطمئن خرید کنید.

رعایت ملزومات پیش از خرید محصول

اشتباه در هر خرید اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل، لازم است که در هنگام خرید همه دقت خود را به کار بگیرید، زیرا اشتباه در خرید آهن‌آلات می‌تواند برای شما خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه آورد.

لازم است که در هنگام خرید، پیش فاکتوری که در آن همه جزئیات اعم از نام جنس، نوع آن، تعداد محصول، قیمت واحد و قیمت نهایی باشد را شرکت عرضه کننده دریافت کنید.

همچنین از آنجا که پیش فاکتور به شما قیمت امروز آهن را می‌دهد، قبل از پرداخت، بهتر است تاییدیه آن را دریافت کنید.

هزینه‌های حمل، بیمه، زمان تحویل آهن و محل تحویل آن، از سایر هماهنگی‌های قبل از پرداخت می‌باشد که پس از انجام و مشخص شدن تمامی این موارد، شما می‌توانید مبلغ خرید خود را پرداخت نمائید.

رعایت ملزومات پس از خرید محصول

در آخر باید این نکته را مد نظر داشته باشید که قبل از امضا و تأیید دریافت بار، محصول خریداری کرده خود را کاملاً بررسی کرده و تمامی جزئیات آن را با اطلاعات روی فاکتور مقایسه کنید. اطمینان از سلامت محصول و تعداد درست محصولات دریافتی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.