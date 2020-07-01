آمار مبتلایان به کرونا در فارس به حدود ۱۵ هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول همتی بعد از ظهر چهارشنبه با حضور در استودیو سلامت دانشگاه در جمع خبرنگاران و تبیین آخرین وضعیت کروناویروس در استان فارس، نسبت به روند افزایشی بیماری طی ۱۰ روز گذشته در استان هشدار داد.

او از مرگ پنج هم استانی طی روز گذشته در استان خبر داد و افزود: متأسفانه با افزوده شدن این تعداد، موارد مرگ و میر مبتلایان به کووید ۱۹ در استان به ۱۶۸ نفر افزایش یافت.

دکتر همتی با اعلام آمار تجمعی موارد مرگ و میر مبتلایان از ابتدا تاکنون در شهرستان‌های زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: از مجموع این تعداد، ۹۳ مورد مربوط به شیراز، ۹ مورد مرودشت، ۶ مورد کازرون، ۵ مورد آباده، اقلید، پاسارگاد و ارسنجان هر کدام ۲ مورد؛ خرامه، داراب، ممسنی، کوار، زرقان، رستم، بیضاء، سروستان، نی ریز، فیروزآباد، خرم بید و قیروکارزین هر کدام یک مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به بهبودی کامل ۱۱ هزار و ۲۸۰ مبتلا در بیمارستان‌ها و ایزوله خانگی گفت: هم اکنون ۵۳۶ بیمار مشکوک و علامت دار در مراکز درمانی استان بستری هستند که از این تعداد، ۵۸ نفر به دلیل وخامت اوضاع جسمی در بخش‌های ویژه بستری شده‌اند.

او در ادامه با هشدار به هم استانی‌ها در خصوص تکمیل شدن تخت‌های اکثر مراکز درمانی، افزود: با توجه به افزایش موارد ابتلاء، نقاهتگاه واقع در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب نیز به بیمارستان پشتیبان تغییر وضعیت داده است.

دکتر همتی یادآور شد: بیمار بعدی ممکن است من و شما و یا عزیزانمان باشیم، اما با رعایت قوانین بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی، می‌توانیم روزهای بهتری رقم بزنیم.