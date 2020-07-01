به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهرداد هاشمی عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: می‌خواهم بگویم در اواخر اسفند سال۹۷ اولین پیشنهاد به من برای حضور در باشگاه پرسپولیس، پیشنهاد جهت پذیرش پست مدیرعاملی باشگاه بود. از آنجایی که سالهای سال است تصمیم به پذیرش هرگونه پست مدیرعاملی در هیچ شرکت و سازمانی نداشته ام، در همان زمان نیز آن را نپذیرفته و در نهایت به عنوان عضو هیئت مدیره پرسپولیس در آمدم.

هاشمی گفت : مجالی برای گفتن بسیاری از حرف‌ها نیست و خود نیز هنوز تمایلی به گفتن آنها ندارم، اما این روزها که دوباره شاهد هستم همان عده معلوم الحال با به راه انداختن موج جدیدی از شایعات، در پی تشویش اذهان هواداران هستند لازم دانستم عرض کنم همانطور که قبلا نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کردم، در طی مدت حضورم در پرسپولیس در چند مرحله پیشنهاد قبول مدیریت عاملی باشگاه شد که به همان دلیل که ذکر کردم و همچنین دلایلی دیگر از پذیرفتن آن امتناع نمودم.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: وجود هر مدیری که در تضاد منافع با این افراد که خود را در پوشش دلسوزان به هوادارن قالب کرده اند باشد، با زیرکی، بی شرمی و ناجوانمردانه درپی تخریب شخصیت او برآمده اما در پس ماجرا به دنبال اهداف و منافع شخصی خود هستند.

هاشمی در پایان اضافه کرد: ضمن آرزوی سلامتی برای مردم، مجددا تاکید می نمایم که در چند هفته گذشته بین بنده و وزیر محترم ورزش هیچ مکالمه، نامه نگاری یا دیداری صورت نگرفته و خود نیز هیچ برنامه و تمایلی برای پذیرش مدیرعاملی باشگاه که حتما باعث افتخار است نداشته و ندارم. لذا شایعات مرتبط با این موضوع کذب بوده و در حد امکان از کسانیکه به این شایعات دامن زده و یا در آن شریک هستند، از طریق مراجع قانونی اقدام خواهم نمود.