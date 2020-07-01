نظارت ها برای مقابله با کرونا درچهارمحال وبختیاری تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شرایط کنونی ارتباط تلفنی و استفاده از فضای مجازی، جایگزین مناسبی برای عرض تسلیت حضوری و تسلای خاطر بازماندگان است.

وی گفت: با توجه به روند رو به افزایش تعداد مبتلایان سرپایی و بستری به بیماری کرونا برگزاری مجالس عقد و عروسی بصورت مهمانی غیر قابل توجیه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: بر اساس مصوبه جلسه اخیر ستاد استانی مقابله با کرونا با توجه به ادامه فعالیت تالارها با یک چهارم ظرفیت، نظارت ها با شدت بیشتر و سختگیرانه تر انجام و تالارهایی که نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی یا رعایت محدودیت پذیرش مهمان، بی توجه باشند تعطیل خواهند شد.

وی گفت: از آنجایی که اعمال برخی محدودیت ها خارج از حیطه اختیارات ستاد استانی و مسئولان استانی است، اگر چه نمی توان از ورود خودروهای با پلاک غیر بومی به استان ممانعت کرد، ولی با عدم ارائه خدمات به گردشگران و مسافران، تعطیلی مراکز تفریحی و گردشگری و پایبندی مسئولان مربوطه به اعمال قانون و اجرای مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا، می توان حجم بالای مسافران به استان را کاهش داد.