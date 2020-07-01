مانع از محدودیت مجدد برای تشرف به حرم رضوی شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خاکسار قهرودی با درخواست از عموم زائران برای رعایت همه نکات بهداشتی گفت: بازگشایی حرم مطهر حضرت رضا (ع) موجب سرور و شادی زائران و مجاوران عزیز و مردم مؤمن و متدین شهر مشهد شده است و ما از توفیق مجدد خدمتگزاری به زائران بارگاه مطهر رضوی خوشحال هستیم. استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در کلیه مراحل حضور در حرم مطهر رضوی برای عبور سلامت از این شرایط سخت ضرورت دارد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: با رعایت نسبتاً مناسب دستورالعمل‌های بهداشتی، زیارت مردم در جریان است و وضعیت رعایت نکات بهداشتی در حرم مطهر هم به طور نسبی در قیاس با نقاط دیگر شهر، وضعیت بسیار مطلوب‌تری است، اما متأسفانه کم توجهی برخی در سایر نقاط شهری، موجب وخامت اوضاع شده و وضعیت را به حد هشدار بالا رسانده است.

وی بیان کرد: اجازه ندهیم کوتاهی احتمالی در رعایت این نکات به عنوان یک وظیفه دینی و اجتماعی، بهانه‌ای برای ایجاد تغییرات احتمالی در وضعیت اداره حرم مطهر رضوی به وجود بیاورد و این تغییرات موجبات سخت‌تر شدن شرایط و خدای نخواسته اعمال دوباره محدودیت‌ها برای زیارت زائران و مجاوران را فراهم سازد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: بنا به اظهارنظر متخصصان امر، درصد رعایت مردم مؤمن و متدین ایران اسلامی و زائران گرامی در محدوده حرم منور رضوی بسیار بیشتر از دیگر نقاط شهری است. اما برای عبور از وضعیت دشوار پیش آمده و گرفتن همه بهانه‌ها و جلوگیری از تأثیر اعمال فشارها در نحوه مدیریت حرم مطهر، باید توجه کامل و صددرصد نسبت به نکات بهداشتی انجام بگیرد.

خاکسار قهرودی با اشاره به اینکه همه باید از ماسک استفاده و همه باید فاصله اجتماعی را در کلیه مراحل حضور در حرم و سایر نقاط شهری رعایت کنند، گفت: از همه درخواست می‌کنیم با توجه جدی به این وظیفه دینی و اجتماعی، خدمتگزاران خودشان را در داخل حرم یاری کنند. نهایت تلاش ما تاکنون بر این بوده که امکانات بهداشتی و مواد ضدعفونی را در حرم رضوی فراهم کنیم.

وی بیان کرد: زائران از لحظه ورود تا حضور در صحن‌ها و بست‌ها از مواد ضدعفونی استفاده کنند، افراد تعلیم دیده‌ای حاضر هستند تا تذکر و راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند، به افرادی که ماسک همراه نیاورده‌اند، ماسک در اختیارشان می‌گذاریم ولی نیازمند همکاری زائران عزیز هستیم تا مثل همه لوازم شخصی و عبادی، ماسک را همراه داشته باشند.