هم افزایی خبرگزاری مهر و خبرگزاری رسمی حوزه در گام دوم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد شجاعیان مدیرعامل گروه رسانه ای مهر ضمن بازدید از بخشهای مختلف خبرگزاری رسمی حوزه در جلسه ای با حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا برته مدیر اطلاع رسانی و رسانه حوزه های علمیه، راه های تعامل خبری دو رسانه و هم افزایی رسانه ای در گام دوم انقلاب را بررسی کردند.

گفتنی است پیش از این جلسه مدیرعامل گروه رسانه ای مهر در جلسه ای با گروه های فعال رسانه ای جبهه انقلاب اسلامی استان قم با اشاره به رویکرد جدید مجموعه رسانه ای مهر گفت : در دوران جدید ما بدنبال انعکاس فعالیت ها و خدمات مجموعه های مردم نهاد انقلابی و جهادی هستیم و این جلسه بستر این ارتباط را فراهم می کند .