سازمان مديريت نگاهي دلسوزانه به بخش درمان ندارد

عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" با توجه به ارائه لايحه بودجه به مجلس و لحاظ نشدن تعديل سرانه بخش بهداشت و درمان و تعرفه هاي پزشكي ، اعضاء شوراي عالي سازمان نظام پزشكي نامه اي خطاب به رييس جمهور مبني بر بي توجهي مسئولان و اعضاي كميته ويژه تعرفه هاي واقعي پزشكي و تاخير شش ماهه در تشكيل جلسات و عدم اعلام نتايج آن قبل از زمانبندي مورد نظر رييس جمهور نوشته اند و خواستار رسيدگي موضوع تا قبل از نهايي شدن بودجه بندي سال 83 شده اند."

دكتر حسن هويدا با انتقاد از عدم تغيير در بودجه بندي بخش بهداشت و درمان در سال آتي گفت:" بهبود وضعيت نابسامان تعرفه هاي پزشكي، اصلاح كيفيت خدمات درماني در مراكز خصوصي و دولتي و رفع مشكلات دارويي در كشور تنها در سايه تصويب سرانه اي عادلانه ميسر خواهد بود كه متاسفانه از سوي مسئولان بويژه كارشناسان سازمان مديريت به عنوان محور اصلي اين بحث ناديده گرفته مي شود."

وي فشار به وزارت بهداشت را در شرايط كمبود بودجه و دست خالي بودن اين وزارتخانه غير منطقي و بي نتيجه خواند و گفت:" اگر چه اعضاي كميته ويژه تعديل سرانه درمان و تعرفه پزشكي مدعي انجام كار كارشناسانه و رسيدن به نرخي عادلانه هستند ولي تاخير در اعلام نتايج قبل از بودجه بندي هيچ توجيهي ندارد."

وي ادامه داد:" سازمان مديريت با تصور اينكه جامعه پزشكي جزء اقشار مرفه جامعه اند، به هيچ عنوان نگاهي دلسوزانه به مشكلات بخش بهداشت و درمان كه در رابطه تنگاتنگ با سلامت مردم است، ندارد."

