اعمال محدودیت در ۹ شهر خوزستان/فعالیت ادارات و بازارها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجاتی در خصوص این خبر اظهار کرد: این محدودیتها از فردا در شهرستانهای آبادان، امیدیه، دزفول، رامهرمز، اندیمشک، ماهشهر، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان اعمال میشود.
وی افزود: بر این اساس فعالیت تمامی آرایشگاههای زنانه و سالنهای آرایشی، موزه و باغموزه، خانههای کودک، حوزههای علمیه، مدارس، دانشگاهها، آموزشگاههای فنی و حرفهای، سالنهای ورزشی پرخطر، مساجد و مصلاها، زبانسرا، کتابخانهها، استخرهای سرپوشیده، تالارهای پذیرایی، مدارس شبانهروزی، کافهها و چایخانهها تا اطلاع ثانوی در این شهرستانها ممنوع است.
نجاتی در ادامه گفت: در این مدت برگزاری مراسم ترحیم و عروسی، مذهبی، فرهنگی و همایش در سراسر استان خوزستان ممنوع بوده است و باشگاههای ورزشی پر خطر مانند کشتی و جودو نباید فعالیت داشته باشند.
وی با بیان اینکه در شهر اهواز نیز تمامی موارد مذکور تا هفته آینده اعمال میشود، گفت: فعالیت ادارات و بازار در این شهرها مانند روال قبل ادامه خواهد داشت.
نظر شما