شمار مبتلایان به کرونا در روسیه از ۶۵۴ هزار نفر فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت بهداشت روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که روند ابتلاء و فوتی‌های ناشی از ویروس کرونا در این کشور افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۶ مورد جدید فوت و ۶ هزار و ۵۵۶ مورد جدید ابتلاء به کرونا در روسیه ثبت شده است.

به گزارش این خبرگزاری، شمار فوتی‌های ناشی از بیماری کووید ۱۹ در روسیه به ۹ هزار و ۵۳۶ نفر و تعداد مبتلایان هم به ۶۵۴ هزار و ۴۰۵ نفر رسیده است.

همچنین گزارش‌ها در این خصوص حاکی است: در شهر مسکو طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۱۱ مورد جدید ابتلاء به کرونا شناسایی شد، بدین ترتیب شمار مبتلایان در پایتخت روسیه به ۲۲۲ هزار و ۲۰۹ نفر افزایش یافت.

گزارش وزارت بهداشت روسیه در این خصوص حاکیست: همچنین شمار قربانیان کرونا در مسکو با مرگ ۳۵ بیمار کرونایی در شبانه‌روز گذشته به ۳ هزار و ۸۳۱ نفر رسید.

گفتنی است، اولین مورد ابتلاء به ویروس کرونا در روسیه در تاریخ ۳۱ ژانویه شناسایی و اولین مورد مرگ ناشی از این بیماری نیز در ۱۹ مارس ثبت شد.