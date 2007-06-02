پیشرفت در روند همکاری روسیه با چین در حوزه اتمی

به گزارش خبر گزاری مهر، "ایرینا یوسیپووا" دبیر مطبوعاتی شرکت "اتم استروی اکسپورت" که به عنوان پیمانکار رسمی و دولتی ساخت تاسیسات اتمی در خارج از خاک روسیه است، امروز شنبه به ریانووستی اطلاع داد که مسکو و پکن سند تحویل رسمی فاز اول نیروگاه اتمی "تیان وان" چین که توسط متخصصین روس ساخته شد را امضا کردند.

بر اساس قرارداد مذکور برای تجهیز نیروگاه اتمی "تیان وان"، شرکت مذکور باید دو واحد دیگر را نیز با رآکتورهای آبی-آبی "راکتورهای VVER 1000" با ظرفیت کل 2 هزار مگاوات بسازد.

براساس این گزارش توان تولیدی نیروگاه تیان وان بیش از تمامی سایر نیروگاه های اتمی در چین است.

وی با عظیم توصیف کردن این رویداد، گفت : "این اولین فاز نیروگاهی است که طی 10سال اخیر درخارج ازکشور به بهره برداری می رسد".

یسیپووا با اشاره به امضای این سند گفت که این روند به این معنی است که شرکت به تمامی تعهدات خود در ساخت واحد اول نیروگاه اتمی "تیان وان" عمل کرده است.