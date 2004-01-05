توليد مجموعه "خاگينه" به نيمه رسيد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، اين مجموعه تلويزيوني كه به همت گروه خانواده و جوان شبكه يك سيما تهيه و توليد مي شود، داستان دختر و پسر جواني را بازگو مي كند كه از نظر خانوادگي تفاوت هاي مادي و فرهنگي بسياري با يكديگر دارند و خانواده پسر كه از وضع مادي خوبي برخوردار است، به ازدواج اين دو جوان رضايت نمي دهد. ازدواج اين پسر با دختر و ساكن شدن او در خانه اي قديمي باعث محروم شدن جوان از ارث مي شود. اين دو جوان در خانه قديمي با اتفاقات زيادي مواجه مي شوند و هر شب با يكي از شخصيت هاي داستان هاي كهن ايراني و شخصيت هاي جديد خارجي مانند حسن كچل، چهل گيس، سفيد برفي، هري پاتر و ... آشنا مي شوند.

اين اثر كه در يكي از محله هاي قديمي مركز شهر تهران در حال فيلمبرداري است در صورت پيش رفتن مراحل توليد بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، زمستان امسال از تلويزيون پخش خواهد شد.

در اين مجموعه كه قرار است در قالب 20 قسمت 30 دقيقه اي براي برنامه كودك شبكه يك سيما تهيه و توليد شود آرش نوروزي، سودابه مير كريمي، رامين نعمتي، رضا بنفشه خواه، قربان نجفي، نادر سليماني، شبنم معززي، كريم خودسياني، محمد ورشوچي، علي سليماني و ساناز سماواتي بازي مي كنند و كارگرداني مجموعه را داريوش ربيعي و تهيه كنندگي آن را دكتر علي اكبر رضايي برعهده دارد.

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