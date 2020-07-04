سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد می شود

دکتر اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم ما در معاونت علمی و فناوری این است که سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی افزایش معنا داری پیدا کند.

وی با بیان اینکه بنا داریم این هدف مهم را تا پایان این دوره از معاونت محقق کنیم، خاطر نشان کرد: با رکورد فروش ۱۲۰هزار میلیارد تومانی شرکتهای دانش بنیان کم کم به این نقطه خواهیم رسید.

به گفته قادری فر، این نقطه امیدبخشی است که سهم اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کلان کشور از یک اقتصاد خرد به سمت اقتصاد کلان میل کند و ما اندک‌اندک شاهد این هستیم که وزن اقتصاد دانش بنیان و کسب و کارهای نواورانه در اقتصاد کلان کشور به جای قابل قبول و قابل رشدی برسد.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این مسیر باید با شدت حمایت بیشتری توسط دستگاههای اجرایی و حاکمیتی حتی قوه قضاییه به عنوان تامین فضای امنیت کسب و کار و مجلس در قانونگذاری برسد.

قادری فر عنوان کرد: با توجه به اینکه احتمالا سال سختی با شیوع کرونا و پیامدهای ناشی از شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی شاهد خواهیم بود این موضوع به ما تکلیف می کند که در منظومه اقتصادی کشور بیشتر از گذشته به بحث اقتصاد دانش بنیان توجه کنیم و آن را شاخه توسعه کشور برای رسیدن به اهدافمان قرار دهیم.

وی با اشاره به یکی از اهداف مهم معاونت علمی و فناوری گفت: برنامه ریزی ما این است که تا پایان این دوره سهم اقتصاد دانش بنیان به ده درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

قادری فر افزود:حرکت و تلاشهای شرکتهای دانش بنیان موید این است که ان شالله بتوانیم این مسیر را با عزت ادامه دهیم و به اهداف برسیم.