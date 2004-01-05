  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۱۸

مدير عامل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در گفتگو با " مهر " خبر داد :

پرداخت 10 ميليون ريال به فرهنگيان زلزله بم

مدير عامل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان گفت : ده ميليون ريال ، به صورت مصالح ساختماني به فرهنگيان زلزله زده بم پرداخت مي شود.

مهدي حاجي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : به منظور احداث واحدهاي مسكوني براي فرهنگيان آسيب ديده زلزله بم در صورت صلاحديد وزارت مسكن و شهرسازي ، صندوق ذخيره فرهنگيان آمادگي كامل دارد تا خانه هاي ارزان قيمت را  با به كارگيري  امكانات شركت هاي ساختماني معلم و تامين مسكن وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان ، با تسهيلات ويژه  احداث نمايد.

مدير عامل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان با اشاره به اين كه افراد عضو موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان زلزله زده مي توانند با تاخير 6 ماهه نسبت به پرداخت بدهي و اقساط خود اقدام نمايند ، افزود : از سوي كاركنان صندوق ذخيره فرهنگيان و شركت هاي تابعه براي بازسازي  مناطق زلزله زده بم ، تمهيدات ويژه اي  به منظور ارائه خدمات به فرهنگيان زلزله زده توسط  شركت هاي تابعه ارايه خواهد شد.

وي همچنين گفت : به منظور همراهي و همكاري با فرهنگيان آسيب ديده ، در صورت متقاضي بودن آنها ، كالاهاي اساسي همچون يخچال ، تلويزيون و ...  تا سقف 10 ميليون ريال  به صورت اقساط بلند مدت در اختيار فرهنگيان قرار مي گيرد.

کد مطلب 49641

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها