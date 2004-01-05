پرداخت 10 ميليون ريال به فرهنگيان زلزله بم

مهدي حاجي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : به منظور احداث واحدهاي مسكوني براي فرهنگيان آسيب ديده زلزله بم در صورت صلاحديد وزارت مسكن و شهرسازي ، صندوق ذخيره فرهنگيان آمادگي كامل دارد تا خانه هاي ارزان قيمت را با به كارگيري امكانات شركت هاي ساختماني معلم و تامين مسكن وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان ، با تسهيلات ويژه احداث نمايد.

مدير عامل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان با اشاره به اين كه افراد عضو موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان زلزله زده مي توانند با تاخير 6 ماهه نسبت به پرداخت بدهي و اقساط خود اقدام نمايند ، افزود : از سوي كاركنان صندوق ذخيره فرهنگيان و شركت هاي تابعه براي بازسازي مناطق زلزله زده بم ، تمهيدات ويژه اي به منظور ارائه خدمات به فرهنگيان زلزله زده توسط شركت هاي تابعه ارايه خواهد شد.

وي همچنين گفت : به منظور همراهي و همكاري با فرهنگيان آسيب ديده ، در صورت متقاضي بودن آنها ، كالاهاي اساسي همچون يخچال ، تلويزيون و ... تا سقف 10 ميليون ريال به صورت اقساط بلند مدت در اختيار فرهنگيان قرار مي گيرد.