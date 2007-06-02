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۱۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۱۴

در دیدار رئیس جمهور جدید نیجریه با قائم مقام وزیر امور خارجه ایران؛

نیجریه خواستار توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با ایران شد

رئیس جمهور نیجریه خواستار همکاری با ایران در برقراری صلح جهانی و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ، بویژه در بخش انرژی شد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی مصطفوی قائم مقام وزیر امور خارجه که به منظور شرکت در مراسم تحلیف الحاج عمر و موسی یارادوآ ، در راس هیاتی به ابوجا سفرکرده است ، با رئیس جمهور جدید نیجریه  دیدار و ضمن ابلاغ مراتب تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ، در خصوص روابط و همکاریهای دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کرد.

مصطفوی در این دیدار اظهار داشت : نیجریه از جایگاه ویژه ای برای ایران  برخورداربوده  و همکاری های دو جانبه و چند جانبه دو کشور رو به گسترش است.

رئیس جمهور جدید نیجریه نیز در پاسخ مراتب تقدیر و تشکر خود از رئیس جمهور اسلامی ایران برای ارسال پیام تبریک و نیز اعزام نماینده ویژه ای جهت شرکت در مراسم تحلیف خویش را ابلاغ کرد و افزود : روابط دو جانبه بسیار خوبی بر اساس زمینه های تاریخی ، مذهبی و اجتماعی بین دو کشور وجود دارد و دولت من برای تعمیق هر چه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران کاملا آماده است .

وی زمینه های مشترک برای همکاری در بخش های دو جانبه و چند جانبه را شامل مشارکت در برقراری صلح جهانی ، توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ، بویژه در بخش انرژی برشمرد.

 یارادوآ در پایان این دیدار آمادگی خود برای تبادل نظر بیشتر با رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد .

کد مطلب 496425

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