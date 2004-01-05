سياستگذاري منسجمي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي زنان وجود ندارد

منيره نوبخت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: كاهش ومبارزه با آسيبهاي اجتماعي بخصوص آسيبهاي زنان مربوط به يك بخش نيست وتمام دستگاهها بايد بطورهماهنگ با برنامه ريزي مشخص در اين زمينه فعاليت كنند.

وي افزود: به همين منظور وبا توجه به اينكه در جامعه خلاء يك برنامه ريزي جامع در ارتباط با كاهش آسيبهاي اجتماعي وجود دارد ، از سوي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان سياستهاي مقابله ، پيشگيري وبازتواني زنان از آسيبهاي اجتماعي مطرح وبراي تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرستاده شد.

وي خاطر نشان كرد: متاسفانه بدليل حجم كاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، بعد از گذشت 4 ويا 5 ماه اين طرح به تصويب نهايي نرسيده است واين در حالي است كه تصويب سياستهاي مشخص وبرنامه ريزي جامع در زمينه كاهش آسيبهاي اجتماعي بسيار موثر است.

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تاكيد كرد: باتوجه به اينكه دستگاههاي فرهنگي وخدماتي زيادي مانند بهزيستي ، شهرداري و.. متولي اين امرهستند وهركدام يك مسووليت دارند ، در زمينه آسيبهاي اجتماعي نمي توان يك كار جدي وموثر انجام داد.

نوبخت تصريح كرد: مشكل عمده ما در زمينه مبارزه با آسيبهاي اجتماعي نداشتن سياست واحد ، نبودن هماهنگي وبرنامه جامع مناسب است ودر صورتيكه اين طرح به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد ، بسياري از مشكلات ما در اين زمينه از بين خواهد رفت و به دليل وجود نمايندگان دستگاههاي مختلف درشوراي فرهنگي اجتماعي زنان مي توانيم برنامه اجرايي شدن آن سياستها را نيز در جامعه فراهم كنيم.