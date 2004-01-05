وزارت بهداشت صادقانه برخورد نمي كند

دبير كل خانه پرستار ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" تقريبا در 60 الي 70 درصد استانهاي كشور ، خصوصي سازي پرستاران داراي مدارك دانشگاهي دراشكال و قالبهاي مختلف به صورت علني اعمال مي شود."

محمد شريفي مقدم افزود:" ما تا كنون بارها گزارش هايي نسبت به اجراي اين طرح به صورت كتبي در بيمارستانها و استانهاي مختلف كشور به وزارت بهداشت ارائه كرده ايم ولي هيچ پاسخي در جهت توقف اين طرح نگرفته ايم و تنها در برخي موارد با دخالت مستقيم جامعه پرستاري از اجراي آن جلوگيري شده است."

وي با اشاره به واگذاري 60 پرستار بيمارستان امام به بخش خصوصي ادامه داد:" مدارك مربوط به اعمال خصوصي سازي پرستاران در بيمارستانهاي اصفهان، كاشمر، خرم دره، ابهر، كرمان، اروميه، شيراز، ميناب، تهران و ساير مواردي كه واگذارشده و يا در حال واگذاري است ، در نظام پرستاري و خانه پرستار وجود دارد و به هيچ عنوان نمي توان اين موارد را انكار كرد ولي متاسفانه وزارت بهداشت همچنان در صدد انكار اين مسئله است."

گفتني است چندي پيش رييس اداره امور پرستاري وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اعلام داشت كه خصوصي سازي مربوط به پرستاران داراي مدارك دانشگاهي نبوده و در صورت ارائه مدارك كتبي نسبت به اين موضوع، مسئله پيگيري مي شود.