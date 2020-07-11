استقلال با قبل از تعطیلات متفاوت شده است/ فقط حرف زدن کافی نیست!

شاهرخ بیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد آبی پوشان در دیدارهای پس از شروع مجدد مسابقات لیگ برتر گفت: متأسفانه در دو دیدار گذشته استقلال یک تیم بیبرنامه و نامنظم بود. اشتباهات بازیکنان مقابل فولاد باعث شد که این تیم نتیجه را واگذار کند و در مقابل سایپا هم شاهد یک فوتبال بیبرنامه و نامنظم بودیم.
این پیشکسوت باشگاه استقلال ادامه داد: این دو بازی سبب شد تا استقلال موقعیت خوب خود را برای رسیدن به قهرمانی از دست بدهد. بنابراین این تیم باید تنها به فکر قهرمانی در جامحذفی باشد و تمرکزش را برای ادامه دیدارهایش در این مسابقات بگذارد.
بیانی تصریح کرد: نمیدانم چه اتفاقی برای استقلال افتاده که بازیکنانش اینقدر ناآماده هستند. مهدی قائدی یکی از بهترینها بود اما در دو بازی گذشته عملکرد مثبتی از خود نشان نداد و نتوانست انتظارات را برآورده کند.
وی گفت: با چنین روندی شاید گرفتن کسب سهمیه لیگ قهرمانان هم به خطر بیفتد بنابراین مجیدی باید هر چه زودتر چارهای بیاندیشد تا بتواند استقلال را از این شرایط بحرانی خارج کرده و آرامش را به اردوی آبیپوشان بازگرداند.
کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقلال در خصوص اینکه مجیدی گفته است قهرمان جامحذفی خواهد شد و در لیگ قهرمانان هم موفق خواهد بود، افزود: این اظهارات سرمربی تیم، خوب است چرا که میتواند روحیه بازیکنانش را بالا ببرد اما تنها حرف زدن کافی نیست و باید به همراه شاگردانش این صحبتها را جامعه عمل بپوشاند بنابراین آنها کار سختی در پیش خواهند داشت ضمن اینکه بازیها بدون تماشاگر برگزار میشود و باید کادر فنی، بازیکنان و عوامل مدیریتی دست به دست هم دهند تا استقلال بتواند با آرامش کامل در جامحذفی، لیگ قهرمانان آسیا و ادامه لیگ نوزدهم موفق باشد.
وی اظهار داشت: شاید اگر تماشاگران در ورزشگاه حضور داشتند، استقلال میتوانست در دو بازی گذشته نتایج بهتری کسب کند اما باید بازیکنان و کادر فنی تا پایان فصل با این شرایط کنار بیایند و لیگ و جامحذفی را بدون تماشاگرانشان برگزار کنند.
بیانی در پایان خاطرنشان کرد: دو عضو جدید هیئت مدیره به استقلال اضافه شدهاند. طی چند سال اخیر بارها شاهد تغییرات زیاد در هیئت مدیره بودیم؛ امیدواریم با اضافه شدن این دو عضو که هر دو استقلالی هستند، وحدت و همدلی در مجموعه استقلال ایجاد شود و آبیپوشان آینده خوب و روشنی را پیشرو داشته باشند.
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