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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۴۱

محسن رضايي در گفتگو با مهر :

هنوز بخشهاي مهمي از فرهنگ دفاع مقدس از طريق تبليغات منتقل نشده است

هنوز بخشهاي مهمي از فرهنگ دفاع مقدس از طريق تبليغات منتقل نشده است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام : در عرصه تبليغات ظرفيتهايي وجود دارد كه با كمك گرفتن از آنها مي توان فرهنگ ناب دفاع مقدس را به نسلهاي بعدي و به همه اعضاي جامعه ايران منتقل كرد .

 در حاشيه برگزاري اولين هم انديشي مؤسسات فرهنگي تبليغي و دفاع مقدس ، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در مورد رابطه تبليغات و دفاع مقدس تصريح كرد : "  در عرصه تبليغات ظرفيتهايي وجود دارد كه با كمك گرفتن از آنها مي توان فرهنگ ناب دفاع مقدس را به نسلهاي بعدي و به همه اعضاي جامعه ايران منتقل كرد . البته اين كار ظريفي است و ابعاد فني و پيچيده اي دارد ؛ كه بايد  دوستاني كه آغاز گر اين كار هستند با دقت تمام همه ابعاد فني مساله را ببينند و با ظرافت از اين ابزار استفاده كنند .

وي در ادامه اين گفتگو با اشاره به نهادهاي حمايت كننده از اين موضوع گفت :" به نظر من وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،     صدا و سيما، مجلس شوراي اسلامي و دولت نهادهاي موثري هستند كه مي توانند اين برنامه را حمايت كنند ."  

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مطلوبيت فعاليتهاي نهادهاي تبليغي در عرصه دفاع مقدس تأكيد كرد :"به نظر من تلاشهاي خيلي زيادي صورت گرفته ولي عظمت و ابعاد دفاع مقدس آن قدر وسيع و بزرگ است كه بايد قبول كرد كه هنوز بخشهاي مهمي از اين فرهنگ و ارزشها از طريق تبليغات منتقل نشده است . "

دكتر محسن رضايي در پايان با تأكيد بر اهميت اين مسأله اظهار داشت :" به نظر من بايد يك كار اساسي در بازشناسي و مكتوب كردن اين فرهنگ از ذهن و دل خلاقان آن صورت بگيرد ، بعد اين فرهنگ مكتوب شده اي كه با واقعيات هم نزديكي  تطابق داشته باشد به صورت شيوه هاي هنري و تبليغي در اختيار جامعه قرار بگيرد . بايد در نظر داشت كه  اين كار به خوبي صورت نگرفته است  يعني مكتوب كردن و در حقيقت تدوين كردن اين فرهنگ كاملا انجام نشده است كه اميدواريم با برگزاري چنين هم انديشي هايي اين امر تحقق يابد . "

کد مطلب 49648

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