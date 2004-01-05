هنوز بخشهاي مهمي از فرهنگ دفاع مقدس از طريق تبليغات منتقل نشده است

در حاشيه برگزاري اولين هم انديشي مؤسسات فرهنگي تبليغي و دفاع مقدس ، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در مورد رابطه تبليغات و دفاع مقدس تصريح كرد : " در عرصه تبليغات ظرفيتهايي وجود دارد كه با كمك گرفتن از آنها مي توان فرهنگ ناب دفاع مقدس را به نسلهاي بعدي و به همه اعضاي جامعه ايران منتقل كرد . البته اين كار ظريفي است و ابعاد فني و پيچيده اي دارد ؛ كه بايد دوستاني كه آغاز گر اين كار هستند با دقت تمام همه ابعاد فني مساله را ببينند و با ظرافت از اين ابزار استفاده كنند .

وي در ادامه اين گفتگو با اشاره به نهادهاي حمايت كننده از اين موضوع گفت :" به نظر من وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، صدا و سيما، مجلس شوراي اسلامي و دولت نهادهاي موثري هستند كه مي توانند اين برنامه را حمايت كنند ."

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مطلوبيت فعاليتهاي نهادهاي تبليغي در عرصه دفاع مقدس تأكيد كرد :"به نظر من تلاشهاي خيلي زيادي صورت گرفته ولي عظمت و ابعاد دفاع مقدس آن قدر وسيع و بزرگ است كه بايد قبول كرد كه هنوز بخشهاي مهمي از اين فرهنگ و ارزشها از طريق تبليغات منتقل نشده است . "

دكتر محسن رضايي در پايان با تأكيد بر اهميت اين مسأله اظهار داشت :" به نظر من بايد يك كار اساسي در بازشناسي و مكتوب كردن اين فرهنگ از ذهن و دل خلاقان آن صورت بگيرد ، بعد اين فرهنگ مكتوب شده اي كه با واقعيات هم نزديكي تطابق داشته باشد به صورت شيوه هاي هنري و تبليغي در اختيار جامعه قرار بگيرد . بايد در نظر داشت كه اين كار به خوبي صورت نگرفته است يعني مكتوب كردن و در حقيقت تدوين كردن اين فرهنگ كاملا انجام نشده است كه اميدواريم با برگزاري چنين هم انديشي هايي اين امر تحقق يابد . "