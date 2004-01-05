پيشنهاد افزايش سقف سهام ترجيحي كارگران از 15 درصد به 33 درصد به مراجع تصميم گيري ارايه شد

به گزارش خبرگزاري مهر ؛ مدير كل دفتر گسترش مالكيت سهام واحدهاي توليدي وزارت كار و امور اجتماعي با اعلام اين خبر گفت: وزارت كار و امور اجتماعي با استناد به مصوبات همايش ملي كار در خصوص واگذاري سهام، پيگيري لازم را براي اجراي آن انجام خواهد داد تا كارگران اين واحدها بطور گسترده تر در مالكيت واحدهاي توليدي مشاركت و با احساس تعلق خاطر بيشتري در روند توليد فعاليت نمايند.

منزوي ، افزايش بهره وري نيروي كار را يكي از نتايج مهم در روند واگذاري سهام دانست و افزود: تا پايان آذر ماه سال جاري بالغ بر 55 ميليون و 265 هزار و 770 سهم به ارزش 285 ميليارد و 795 هزار 625 ريال به 71 هزار 710 نفر از كارگران در 89 واحد واگذار شده است.

وي برگزاري نشست هاي توجيهي براي مديران، كارگران و اعضاي تشكل هاي كارگري را از اقدامات دفتر گسترش مالكيت سهام واحدهاي توليدي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت توسعه فرهنگ سهام داري بر شمرد.