آمریکا دو فروند ناو هواپیمابر به دریای چین جنوبی اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، سخنگوی ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا گفت که «ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز و یو اس اس رونالد ریگان در حال اجرای عملیات در دریای فیلیپین و دریای چین جنوبی هستند. این دو فروند ناو هواپیمابر در حال انجام عملیات فرصتهای آموزشی پیشرفته ای را برای نیروهای ما فراهم کرده و فرماندهان جنگی را به انعطاف پذیری عملیاتی قابل توجه ای مجهز می کنند».

این مقام نیروی دریایی آمریکا در ادامه مدعی شد که «حضور این دو فروند ناو هواپیمابر در پاسخ به هیچکدام از رویدادهای سیاسی یا جهانی نیست. این قابلیت پیشرفته یکی از راههای بیشماری است که از طریق آن، نیروی دریایی آمریکا امنیت، ثبات و شکوفایی را در سرتاسر منطقه هند- پاسیفیک ارتقا می دهد».

نکته قابل توجه آن است در حالی که رزمایشهای نظامی چین در این منطقه و در مجاورت با جزایر پاراسل با انتقاد آمریکا و سایر کشورها روبرو شد، این رزمایش نظامی آمریکا از مدتها پیش برنامه ریزی شد.

در همین ارتباط، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در یک پیام توئیتری نوشت: «آمریکا با دوستانمان در آسیای جنوب شرقی موافق است: رزمایش نظامی جمهوری خلق چین در آبهای مورد مناقشه دریای چین جنوبی بسیار تحریک آمیز است. ما مخالف ادعاهای غیرقانونی پکن هستیم. پایان».

وزارت دفاع آمریکا نیز روز پنج شنبه در یک بیانیه اعلام کرد که «رزمایشهای نظامی چین تازه ترین مورد در سلسله اقدامات جمهوری خلق چین برای دفاع از ادعاهای نامشروع دریایی خود در دریای چین جنوبی است».

گفتنی است که جزایر پاراسل مورد مناقشه چین، ویتنام و تایوان است و آمریکا مدعی است که پکن از طریق استقرار تجهیزات نظامی و ساخت تأسیسات نظامی این جزایر را میلیتاریزه کرده است.