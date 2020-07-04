تولید محتوا در کانون پرورش فکری استان سمنان/ ۴۰۰پیک امید تولید شد

نبی‌الله خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فعالیت‌های کانون پرورش فکری استان سمنان در فضای مجازی و در هنگام تعطیلی کانون‌ها در دوران شیوع کرونا، بیان کرد: در دوران تعطیلی مراکز مربیان کانون پرورش فکری سراسر استان در فضای مجازی برای گروه کثیری از مخاطبان محتوای مناسب تولید کردند که از جمله آن می‌توان به طرح پیک امید اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ پیک امید فقط در دو ماهه اول سال جاری برای مخاطبان تولیدشده است، افزود: استقبال از فعالیت مجازی مربیان کانون از سوی کودکان و نوجوانان استان خوب بوده است.

اجرای برنامه‌ها با استقبال نوجوانان و کودکان

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان گفت: فقط در دو ماهه اول سال جاری نزدیک به ۱۹ هزار عضو کودک و نوجوان در فضای مجازی مورد مخاطب برنامه‌های تولیدی توسط مربیان کانون پرورش فکری در سراسر استان قرار گرفتند.

خدابخشی با بیان اینکه علی‌رغم بازگشایی مراکز از دهم خردادماه سالجاری کماکان ارتباط مجازی با نوجوانان و کودکان وجود خواهد داشت، ابراز داشت: در بهار ۹۹ مربیان کانون بیش از ۱۲۰ گروه مجازی را برای ارتباط‌گیری با کودکان و نوجوانان ایجاد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه قصه گویی، خاطره نویسی، مسائل بهداشتی، نقاشی و… در زمره فعالیت‌های مجازی مربیان کانون است، گفت: خلاقیت یکی از مسائلی است که به صورت محوری بر روی آن در برنامه‌های کانون پرورش فکری از طریق فضای مجازی کارشده است.