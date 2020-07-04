پلمب ۲۰ نانوایی در کرج/ دریافت وجه نقد برای خرید نان ممنوع

حجت الله نصری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ یک از واحدهای نانوایی دولتی شهرستان کرج به نانوایی آزاد پز تبدیل نشده اند، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۸۶ نانوایی دولتی فعال در کرج وجود دارد.

وی در ادامه تعداد نانوایی‌های آزاد پز و نان فانتزی فروشی‌های شهرستان کرج را ۴۵۹ مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۵۰ مورد واحدهای فروشنده نان فانتزی و باقی آن نانوایی‌های سنگکی، لواش، بربری، تافتون و غیره است.

رئیس اتحادیه نانوایان کرج بیان کرد: نسبت به دو سال قبل تعداد واحدهای نان فانتزی در این شهر حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش تقاضا برای راه اندازی فروشگاه نان فانتزی در کرج

نصری با اشاره به آمار قابل توجه متقاضیان دریافت جواز کار فروش نان فانتزی در کرج، افزود: در حال حاضر امکان صدور پرونده کسب برای راه اندازی هر واحد نانوایی جدیدی غیرفعال شده است، البته هر زمان ممکن است که مجدد سایت ویژه ثبت نام بازگشایی شود.

وی با اشاره به دستورالعملی که در زمستان ۹۸ به اتحادیه‌های نانوایان ابلاغ شده است، گفت: بر اساس این ابلاغیه به نانوایان آزاد پز، نانوایی یارانه‌ای دو گفته می‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان کرج اشاره کرد: بر روی کیسه‌های آردی نیز که از طریق کارخانه‌ها در اختیار واحدهای نانوایی قرار داده می‌شود، عنوان نانوایی یارانه‌ای یک یا دو درج شده است.

نصری در بخش دیگری در خصوص تخلفات واحدهای نانوایی این شهرستان در زمینه عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای مقابله با بیماری کرونا نیز توضیح داد: قسمت اعظم نانوایی‌های شهرمان موارد بهداشتی لازم در این زمینه را رعایت می‌کنند، قسمت عمده آن تعداد تخلفاتی نیز که گزارش می‌شود به دلیل دریافت وجه نقد از مشتری است.

نان در کرج هنوز گران نشده است

وی با تاکید بر اینکه عمده مشکلات نانوایان در رد و بدل کردن وجوه نقد در قبال خرید نان به دلیل عدم همکاری مشتریان است، گفت: با وجود اینکه تمامی واحدهای نانوایی کرج مجهز به کارت خوان شده است، اما مردم بازهم با وجه نقد به نانوایی مراجعه می‌کنند و در این میان واحد نانوایی متخلف اعلام می‌شود؛ در نتیجه باید در این رابطه فرهنگ سازی شود.

رئیس اتحادیه نانوایان کرج تعداد واحدهای نانوایی پلمب شده شهرستان کرج در سه ماهه نخست امسال به علت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا را حدود ۲۰ مورد اعلام کرد و گفت: در ۹۹ درصد این موارد علت پلمب استفاده از وجوه نقد در نانوایی‌ها بوده است.

نصری با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ گونه تغییرات جدیدی در قیمت انواع نان در کرج اعمال نشده است، گفت: این در حالی است که حداقل افزایش دستمزد روزانه یک کارگر نانوایی با افزایش ۲۰ هزار تومانی همراه بوده و در یک ماه نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان دستمزد ماهانه آن بیشتر شده است به نحوی که اکنون دستمزد یک کارگر واحد نانوایی لواش حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

کم فروشی برخی نانوایان به دلیل افزایش هزینه‌ها

وی با اشاره به اینکه پرداخت هزینه حامل‌های انرژی و اجاره واحد نانوایی و پرداخت سهم بیمه کارگران نیز به لیست هزینه‌های روزانه یک واحد نانوایی افزوده می‌شود، عنوان کرد: با این وجود قیمت انواع نان هنوز همان نرخ مصوب سال قبل است.

رئیس اتحادیه نانوایان کرج در بخش دیگری با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو خمیر مایه نان نیز امسال افزایش ۳۳ درصدی داشته است، توضیح داد: یک واحد نانوایی به طور متوسط ماهانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای خرید خمیر مایه هزینه می‌کند.

نصری با تاکید بر اینکه خمیر مایه از حیاتی ترین مواد لازم برای واحدهای نانوایی است، گفت: اگر استفاده از آن نباشد، نانوا مجبور می‌شود که از افزودنی‌های غیرمجاز استفاده کند.

وی گفت: در حال حاضر به هزینه‌های روزانه یک واحد نانوایی حدود ۱۸۰ هزار تومان اضافه شده است در حالی که سطح درآمد آن نسبت به سال قبل تغییری نداشته و این موجب می‌شود که برخی از نانوایی‌ها به سمت کم فروشی روی آوردند که این موضوع نیز به تبع بر پایین آمدن کیفیت نان تأثیرگذار است.