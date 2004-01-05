به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الدستورچاپ امان، عمروموسي تاكيد كرد: تمام كشورهاي عربي ازوحدت ويكپارچگي عراق با تمام طيف ها و فرقه هاي اين كشور حمايت مي كنند.

دبيركل اتحاديه عرب تصريح كرد: اسراييل براي تجزيه عراق تلاش مي كند زيرا تجزيه و تقسيم عراق تنها به سود اين رژيم است .

عمروموسي كه در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با مروان معشر وزيرامورخارجه اردن درامان سخن مي گفت ، اظهار داشت : اتحاديه عرب تا حد توان خود براي حفظ وحدت و يكپارچگي عراق تلاش مي كند و ديدار اخير هيات اين اتحاديه به رياست احمد بن حلي به عراق نيز در اين راستا صورت گرفت.

به گفته وي ، هيات اعزامي اتحاديه عرب به رياست احمد بن حلي در سفر اخير خود به عراق با بيش از 600 شخصيت سياسي و عشايري از گروه هاي مختلف عراق ديدار كرد كه همه اين ديدارها مثبت بوده است .

مروان معشر نيز بر خطرناك بودن پيامدهاي ساخت ديوارحائل رژيم صهيونيستي، براردن و تمام منطقه خاورميانه تاكيد كرد .

معشر افزود: مهم ترين عامل تهديد كننده صلح در اين مرحله ، ساخت اين ديوار است كه هرگونه فرصت براي تشكيل كشور مستقل فلسطيني را مورد تهديد قرارمي دهد.

وي از تشكيل تيم اردني براي ارائه دلايل حقوقي برضد ديوارحائل در ديوان عدالت بين المللي خبر داد.

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