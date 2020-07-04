به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کمبود فضای سبز در شهر الیگودرز، اظهار داشت: سرانه فضای سبز الیگودرز با احتساب جنگل کاری شهرستان، حدود ۷۵ هکتار است.

وی، عنوان کرد: سرانه فضای سبز الیگودرز ۸.۵ متر مربع است و این در حالیست که استانداردها ۲۵ متر مربع است.

شهردار الیگودرز با بیان اینکه شهرداری الیگودرز از ۱۳۱۷ که تأسیس شده تا کنون فضای سبز شهر را با آب شرب آبیاری کرده است، افزود: سالیانه عددی حدود شش تا هفت میلیارد تومان توسط شهرداری الیگودرز در این رابطه به شرکت آب و فاضلاب تهاتر می کرده است.

اکبری، ادامه داد: در این راستا پروژه جدا سازی آب شرب از فضای سبز حدود ۱۳ سال پیش، پیشنهاد می‌شود که متأسفانه به هر دلیلی این اتفاق رخ نمی‌دهد.

وی، گفت: سال گذشته استارت اجرای طرح را در شهر الیگودرز زده‌ایم و این طرح در قالب دو فاز عملیاتی می‌شود.

شهردار الیگودرز با بیان اینکه فاز اول این طرح با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان اجرا می‌شود، گفت: همچنین اعتبار فاز دوم این طرح ۴.۵ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه اگر این طرح عملیاتی شود ۴۰ میلیون متر مکعب آب پشت سد داریم که حدود ۱.۵ میلیون متر مکعب آب در سال در این رابطه بیشتر احتیاج نداریم، تصریح کرد: حدود ۱۰ روز است که استارت عملی پروژه را زده‌ایم.

شهردار الیگودرز، افزود: تا دو هفته آینده این پروژه به اتمام می‌رسد.

اکبری در ادامه با اشاره به «کمربند سبز» شهر الیگودرز، گفت: کمربند سبز شهر الیگودرز از ورودی ازنا شروع و به ورودی اصفهان ختم می‌شود و حدود ۶۰ هکتار است.

وی، افزود: با ایجاد این کمربند سبز، به ۲۵ متر مربع سرانه فضای سبز استاندارد خواهیم رسید.